Waarom 80% van de vrouwen de verkeerde bh-maat draagt

Wat als je bh niet helemaal de juiste maat heeft? Volgens verschillende onderzoeken draagt een grote meerderheid van de vrouwen de verkeerde maat, vaak zonder dat ze het beseffen. Door misvattingen, veranderingen in lichaamsvorm en verschillen tussen merken is het makkelijk om in de war te raken.

Een verwarring die wijdverspreider is dan men zou denken.

De cijfers spreken voor zich : ongeveer 80% van de vrouwen draagt de verkeerde bh-maat. Deze bevinding, bevestigd door diverse onderzoeken en analyses van gespecialiseerde winkels, benadrukt een simpele realiteit: veel vrouwen hebben nooit geleerd hoe ze hun maat correct moeten opmeten.

En het is absoluut geen kwestie van onzorgvuldigheid. Het maatsysteem kan complex en soms onintuïtief zijn, en wordt zelden gedetailleerd uitgelegd tijdens het winkelen. Daardoor kun je uiteindelijk een oncomfortabel model dragen zonder dat je het beseft.

Je lichaam verandert, en dat is normaal.

Je lichaam is niet statisch, en dat is fantastisch nieuws. Het verandert, past zich aan en evolueert in de loop der tijd. Hormonale schommelingen, zwangerschap, gewichtsveranderingen of simpelweg het natuurlijke verouderingsproces kunnen allemaal de borsten veranderen.

Toch blijven veel vrouwen jarenlang dezelfde maat kopen, uit gewoonte of gemakzucht. Door regelmatig je maten op te meten, zorg je er simpelweg voor dat je lingerie perfect past, zonder onnodige beperkingen. Het gaat erom naar je lichaam te luisteren, niet om het te corrigeren.

De maten variëren per merk.

Een andere factor die de zaken compliceert, is dat er geen strikte universele standaard bestaat. Een maat kan per merk of zelfs per model enigszins verschillen. Het kan dus zomaar zijn dat je een andere maat draagt, afhankelijk van of je een balconette, een triangel of een beha zonder beugel kiest. Elk model heeft zijn eigen manier om de vorm te accentueren en ondersteuning te bieden. Het is niet je lichaam dat "moeilijk" is, maar simpelweg dat het maatsysteem soms inconsistent is.

De kleine signalen die je niet mag negeren

Je lichaam probeert je iets te vertellen, maar je moet wel weten hoe je ernaar moet luisteren. Bepaalde signalen kunnen erop wijzen dat je bh niet perfect past:

Bandjes die afglijden of diepe afdrukken op de huid achterlaten

Een band die langs de rug omhoog loopt

Hoeden die openstaan... of die samengedrukt worden

Een gevoel van ongemak na een paar uur

De constante drang om je lingerie opnieuw goed te doen.

Deze signalen zijn niet onbeduidend. Ze duiden vaak op een onjuiste pasvorm, zowel qua grootte als qua vorm.

De juiste match vinden, zonder druk.

Tegenwoordig bieden veel winkels meetinstrumenten in de winkel of online maattabellen aan om u te helpen uw maat beter te bepalen. Over het algemeen zijn twee maten essentieel: de busteomtrek en de borstomtrek.

Door deze metingen te combineren krijg je een nauwkeurigere indicatie, maar niets vervangt het passen. Het uitproberen van verschillende vormen, materialen en modellen kan een wereld van verschil maken. En bovenal is er geen enkele "juiste" manier om een bh te dragen. Sommigen geven de voorkeur aan voorgevormde ondersteuning, terwijl anderen comfort en bewegingsvrijheid belangrijker vinden.

Uiteindelijk gaat het om meer dan alleen de maat. Het gaat erom te vinden wat je een goed gevoel geeft, wat je steun geeft zonder je te beperken, je bewegingsvrijheid biedt en in harmonie is met je lichaam. Je borsten hoeven niet aan een standaard te voldoen. Je lingerie moet zich aan jou aanpassen. De tijd nemen om de juiste maat te kiezen is bovenal een manier om je dagelijks comfort te bieden, zonder druk of verwachtingen. Want je goed voelen in je eigen vel begint vaak met details die alleen jij kunt waarnemen.