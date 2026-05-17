"Je bent dik, niet lelijk": haar modeadvies voor vrouwen met rondingen valt in de smaak bij internetgebruikers.

Op TikTok en Instagram trekt de Amerikaanse contentmaker Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) miljoenen kijkers met een slogan die haar handelsmerk is geworden: "Je bent dik, niet lelijk." Achter deze slogan deelt ze modeadvies speciaal voor vrouwen met een maatje meer, met een bevrijdende, vrolijke en uitgesproken zelfverzekerde aanpak.

Een zin die het perspectief verandert.

Op het eerste gezicht lijkt de uitdrukking misschien verrassend. Toch maakt het deel uit van een bredere beweging voor 'acceptatie van dik zijn', die ernaar streeft het woord 'dik' op een neutrale manier te gebruiken, zonder schaamte of oordeel. Volgens Rachel Windley Speckman impliceert het gebruik van talloze eufemismen om dit woord te omzeilen vaak dat het inherent negatief is. Haar boodschap is daarom simpel: dik zijn heeft niets te maken met iemands schoonheid, stijl of waarde.

Door elk van haar video's met deze zin te openen, zet de ontwerpster meteen de toon. Mode is hier geen middel om een lichaam te 'corrigeren'. Het is een ruimte voor expressie, creativiteit en plezier, toegankelijk voor alle lichaamstypes.

Modetips die je inspireren om gedurfd te zijn.

Wat internetgebruikers zo aanspreekt, is ook het zeer praktische karakter van haar content. Rachel Windley Speckman gaat van de ene kledingpasbeurt naar de andere, laat verschillende kledingcombinaties zien en deelt makkelijk toepasbare tips voor het dagelijks leven. Kleurrijke jurken, XXL-prints, getailleerde kledingstukken, een geaccentueerde taille, soepelvallende stoffen: haar looks doorbreken veel van de regels die lange tijd aan plus-size vrouwen werden opgelegd.

Jarenlang werd plus-size mode vaak gereduceerd tot donkere, wijde kleding of kledingstukken die bedoeld waren om het lichaam te "camoufleren". Via haar video's laat de ontwerpster precies het tegenovergestelde zien: je hoeft niet in je kleding te verdwijnen om stijlvol te zijn. Ze herinnert ons er ook aan dat je niet hoeft te wachten tot je bent afgevallen om te dragen wat je echt mooi vindt. Een crop top, een nauwsluitende jurk, een oversized jasje of een broek met print hoeft nooit voorbehouden te zijn aan één specifiek lichaamstype.

Een positieve boodschap over je lichaam die prettig aanvoelt.

Los van de kleding is het vooral haar boodschap die echt aanslaat bij haar community. Haar video's geven veel vrouwen het gevoel eindelijk vertegenwoordigd te worden in een modewereld waar vrouwen met rondingen nog steeds grotendeels onzichtbaar zijn. In de reacties delen abonnees vaak hoe ze het plezier van zich mooi aankleden, experimenteren met kleuren of simpelweg hun persoonlijke stijl hebben herontdekt.

Deze lichaamspositieve benadering gaat er niet om dat je elk moment van je lichaam houdt of je constant zelfverzekerd voelt. Het moedigt ons juist aan om bepaalde lichamen niet langer als 'minderwaardig' te beschouwen en om plezier te hebben met mode. En bovenal herinnert het ons eraan dat een dik lichaam geen 'probleem is dat opgelost moet worden'.

Eindelijk een meer inclusieve mode!

Het succes van Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) benadrukt ook een reële lacune in de mode-industrie. Ondanks enige vooruitgang in de afgelopen jaren, hebben veel vrouwen met een maatje meer nog steeds moeite om trendy kleding in hun maat te vinden of om figuren die op hen lijken te zien in reclamecampagnes en tijdschriften. Content creators zoals zij dragen daarom bij aan een bredere representatie en maken mode inclusiever, zowel wat betreft de aangeboden maten als de getoonde beelden.

Het succes bewijst bovenal één ding: internetgebruikers zoeken geen advies over hoe ze er "visueel slanker" uit kunnen zien. Ze willen mensen zien die hun stijl uitstralen, hun plek innemen en met plezier kleding dragen, ongeacht hun lichaamstype.

Met haar veelbesproken uitspraak – “Je bent dik, niet lelijk” – en haar ongeremde aanpak verandert Rachel Windley Speckman geleidelijk aan de manier waarop sommige vrouwen naar hun lichaam… en hun kledingkast kijken.