De "dopamine dressing"-trend: kleur weer centraal stellen in onze kledingkast.

Na een aantal seizoenen waarin beige, grijs en camelkleur de boventoon voerden, maakt de mode een comeback. In 2026 keert 'dopamine dressing' terug naar de voorgrond met een simpel idee: kleding kiezen waarin je je goed voelt, in plaats van kleding te dragen om in de achtergrond op te gaan.

Een trend die voortkomt uit een nieuwe manier van kleden.

De term 'dopaminedressing' werd populair gemaakt door Dawnn Karen , een Amerikaanse psychologe gespecialiseerd in mode en hoogleraar aan het Fashion Institute of Technology in New York. In haar boek uit 2020 onderzoekt ze de verbanden tussen onze kledingkeuzes en onze gemoedstoestand. Het idee is vooral na de lockdowns in trek geraakt. Waar kleding lange tijd de voorkeur gaf aan comfort en neutrale kleuren, hebben levendige tinten geleidelijk aan hun plek in de collecties heroverd. Het weerspiegelt een verlangen naar luchtigheid, zelfexpressie en een positieve stemming die je kunt uitstralen door je kleding.

Kan kleur je stemming echt beïnvloeden?

Pas op dat je het niet te veel vereenvoudigt: ondanks de suggestieve naam is "dopaminedressing" niet gebaseerd op bewijs dat kleurrijke kleding mechanisch een dopamine-afgifte teweegbrengt. De meest plausibele verklaring ligt in het vakgebied van "belichaamde cognitie". Deze benadering onderzoekt hoe wat we dragen onze gedachten, ons gedrag en onze zelfperceptie kan beïnvloeden.

Kortom, een outfit kan bijdragen aan je gemoedstoestand, maar het gaat niet alleen om de kleur. Het gaat er ook om wat het kledingstuk bij je oproept, hoe je het draagt en welk gevoel het je geeft.

In 2026 zet de mode de klok terug naar af.

De terugkeer van de "dopaminedressing" gaat hand in hand met een bredere beweging: die van een mode die meer durft. Na jaren van ingetogen minimalisme worden silhouetten opgeleukt met gedurfde en assertieve kleuren.

Oranje jassen, lavendelkleurige truien, citroengele accessoires: levendige kleuren maken een comeback in modecollecties en vooral op straat. Deze trend beperkt zich niet tot de catwalks. De streetstyle omarmt de trend met enthousiasme, soms zelfs voordat de trends door ontwerpers worden aangekondigd. Deze herwonnen kledingvrijheid stelt ons ook in staat om af te rekenen met de gevreesde gedachte "Ik heb niets om aan te trekken" : je garderobe wordt een speeltuin in plaats van een lijst met regels waaraan je je moet houden.

Hoe kun je dopamine-dressing gebruiken zonder te overdrijven?

Goed nieuws: je hoeft je kledingkast niet in een regenboog te veranderen om de trend te omarmen. Er zijn verschillende manieren om de trend op een natuurlijke manier toe te passen.

Eerste optie: focus op een opvallend item. Een levendige jas, een kleurrijke tas of een paar gedurfde schoenen zijn genoeg om een neutrale outfit op te fleuren. Het is de ideale oplossing als je van evenwichtige looks houdt, maar toch iets extra's wilt.

Tweede optie: probeer monochrome. Het dragen van meerdere kledingstukken in dezelfde opvallende kleur lijkt misschien dramatisch, maar het resultaat is vaak verrassend harmonieus. Door je aan één kleurengroep te houden, vermijd je complexe combinaties en laat je tegelijkertijd vol trots je stijl zien.

Derde tip: speel met texturen. Liever een meer ingetogen look? "Dopamine dressing" hoeft niet per se felle kleuren te betekenen. Zacht fluweel, een comfortabele gebreide stof of glanzend satijn kunnen ook een gevoel van plezier creëren en een outfit meer karakter geven.

De echte regel: kies wat bij je past.

Dit is misschien wel het meest interessante aspect van de trend. Er bestaat geen universeel kleurenschema voor kledinggeluk. Je hoeft geen geel te dragen omdat het als vrolijk wordt beschouwd, noch roze omdat het zoetheid oproept. Als je je bijzonder prettig voelt in diepblauw, bordeauxrood of meer ingetogen tinten, dan zijn die kleuren perfect acceptabel.

"Dopamine dressing" komt pas echt tot zijn recht wanneer je de trend omarmt in plaats van hem simpelweg te volgen. Het doel is niet om een esthetische beperking te vervangen door een nieuwe regel, maar om je eigen gevoelens centraal te stellen.

Dopamine dressing is daarom geen 'wonderkuur' of 'behandeling': het is vooral een uitnodiging om anders naar je kleding te kijken. Een kledingstuk kan comfortabel, flatterend, expressief zijn of je gewoon een glimlach op je gezicht toveren als je het aantrekt. En wat als de beste outfit morgenochtend gewoon die is waar je je goed in voelt? Mode kan immers ook om plezier draaien.