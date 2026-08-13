Deze kledingstukken, die ooit als "niet flatterend" werden beschouwd, zullen tegen het einde van 2026 trendy zijn.

Jarenlang vertelde de mode ons wat we moesten vermijden om "ons figuur te flatteren". "Te wijd", "te lang", "te bedekkend": bepaalde kledingstukken hadden een slechte reputatie. In de herfst/winter van 2026/2027 nemen ze wraak en vestigen ze zich als belangrijke trends.

De lange gebreide rok komt weer uit de kast.

Lange gebreide rokken, die lange tijd geassocieerd werden met comfort binnenshuis of ervan beschuldigd werden het silhouet te verzwaren, hebben een complete transformatie ondergaan. Dit seizoen zijn ze zelfs uitgegroeid tot een essentieel kledingstuk. Ze verschijnen in ribbel-, grafische of visgraatbreisels, vaak gecombineerd met kniehoge laarzen en bijpassende items. De van nature soepele valling geeft de rok een prachtige vorm en creëert een gestructureerde look zonder het silhouet te verstijven.

Het resultaat? Een warm, comfortabel en elegant kledingstuk waarmee je een outfit kunt creëren die zowel knus als zelfverzekerd is. Het bewijs dat wat ooit als "te veel" werd beschouwd, uiteindelijk juist datgene kan zijn wat een outfit karakter geeft.

De oversized jas omarmt zijn volume.

Er was een tijd dat jassen de contouren van het lichaam moesten volgen, anders zouden ze het silhouet overweldigen. In 2026 lijkt deze regel (eindelijk) te zijn afgeschaft. Oversized jassen zijn helemaal in, gemaakt van warme materialen zoals wol, met royale volumes en makkelijk te dragen kleuren: camel, aardetinten of diepe kleuren. Het doel is hier niet langer om het lichaam te definiëren door middel van kleding, maar om te spelen met proporties.

En dat is precies wat deze trend zo aantrekkelijk maakt: een loszittende jas kan een verfijnde, moderne en bijzonder comfortabele look creëren. Je kunt jezelf erin wikkelen zonder het gevoel te hebben dat je moet kiezen tussen comfort en stijl.

De sweaterjurk is zowel stijlvol als comfortabel.

Ooit bekritiseerd omdat hij "te vormloos" zou zijn, maakt de sweaterjurk een comeback. En hij hoeft zich duidelijk niet langer te verontschuldigen voor zijn comfort. In rib- of kabelbreiwerk kan hij op zichzelf gedragen worden als een complete outfit, met een dunne riem om de taille te accentueren en kniehoge laarzen om de look meer structuur te geven.

De trend vertelt een tamelijk bemoedigend verhaal: comfort hoeft niet langer per se de vijand van stijl te zijn. Een outfit kan tegelijkertijd zacht, praktisch, warm én heel stijlvol zijn.

Het werken met laagjes doorbreekt de oude regels.

Het combineren van kledingstukken die ooit onverenigbaar leken? Dat is nu juist een van de meest aantrekkelijke ideeën van dit seizoen. Een dun topje over een gebreide trui, een jasje met een rok, bewust verschillende stoffen en stijlen combineren: laagjes dragen hoeft in 2026 niet perfect op elkaar afgestemd te zijn om te werken. Integendeel, de charme schuilt soms juist in die onverwachte combinatie.

Wat misschien als een "smaakfout" werd beschouwd, blijkt hier een oprechte stijlkeuze te zijn. De mix biedt de mogelijkheid om te spelen met texturen, volumes en combinaties, terwijl het kledingstuk zich gemakkelijk aanpast aan verschillende temperaturen.

Wat als "vleiend" niet langer het juiste criterium was?

Deze vier trends hebben één ding gemeen: ze werden lange tijd afgewezen omdat ze ervan werden beschuldigd niet flatterend genoeg te zijn. Maar wat betekent dat beroemde "flatterend" nu eigenlijk? Vaak werd de term gebruikt om kleding te beschrijven die bedoeld was om bepaalde lichaamsdelen te "slanker", "verlenger", "structureren" of "corrigeren". Een zeer beperkende kijk op kleding, die de indruk kon wekken dat men voortdurend zijn of haar uiterlijk moest "optimaliseren".

Tegenwoordig lijkt kleding (eindelijk) meer gewaardeerd te worden om wat het mogelijk maakt: vrij bewegen, je goed voelen, warm blijven, je persoonlijkheid uiten of gewoon iets dragen wat je mooi vindt.

Trends komen en gaan, maar jouw stijl blijft.

Pas op dat je van deze verandering geen nieuwe regel maakt. Trends komen en gaan, verdwijnen en keren soms een paar jaar later terug met een nieuw label. En bovenal ben je absoluut niet verplicht om de trend te volgen. Vind je een lange gebreide rok leuk? Draag hem. Spreekt een trui-jurk je helemaal niet aan? Geen probleem. Wat een tijdschrift, een catwalk of sociale media als 'trendy' presenteert, hoeft nooit verplicht te worden. Evenzo kan een kledingstuk dat 'uit de mode' is verklaard, je nog steeds prima staan. Je stijl hoeft niet synchroon te lopen met de modekalender om legitiem te zijn.

De echte trend? Draag wat weerspiegelt wie je bent.

Eind 2026 blijkt uiteindelijk dat verschillende silhouetten naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er één als de "juiste manier van kleden" wordt gepresenteerd. Misschien is dit wel de meest interessante verandering: het verbreden van de mogelijkheden in plaats van het vervangen van een lijst met verboden door een nieuwe lijst met "trends om te volgen".

Kleding is er immers ook om je goed te laten voelen. En als het kledingstuk dat ooit als 'niet flatterend' werd omschreven, nu juist het kledingstuk is waarin je je het beste voelt, is dat waarschijnlijk een uitstekende reden om het te dragen.