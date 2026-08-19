Roze is niet langer alleen voor vrouwen: 'mannelijke' mode breekt met de regels.

Roze, lange tijd beschouwd als een 'vrouwelijke kleur', maakt nu furore in de herengarderobe. Poederroze, zalmroze, framboosrood of zelfs fuchsia: het is verkrijgbaar in talloze tinten en wordt met zelfvertrouwen gedragen. En wat als de echte trend uiteindelijk gewoon is om je te kleden zoals je zelf wilt?

Roze heeft nooit een geslacht gehad.

"Roze voor vrouwen," "blauw voor mannen": deze associatie lijkt bekend, bijna vanzelfsprekend. Toch is ze noch universeel, noch tijdloos. Aan het begin van de 20e eeuw adviseerden sommige Amerikaanse publicaties jongens om roze te dragen, omdat het werd beschouwd als een "helderdere en meer geschikte kleur" voor hun garderobe, terwijl blauw soms werd geassocieerd met meer verfijning.

Het beroemde duo roze-vrouwelijk, blauw-mannelijk ontstond voornamelijk geleidelijk in de jaren 40 en 50. Een eenvoudig bewijs dat kleuren geen intrinsiek geslacht hebben: het zijn samenlevingen die er betekenissen aan toekennen, en deze betekenissen kunnen evolueren.

Voordat de westerse herenmode vanaf het einde van de 18e eeuw veel ingetogener werd, droegen mannen uit de hogere klassen juist graag kleurrijke, geborduurde en rijk versierde kleding. Roze kon destijds elegantie, verfijning of zelfs sociale status uitstralen.

Van poederroze tot fuchsia: er is een stijl voor iedereen.

Tegenwoordig hoeft roze niet meer provocerend te zijn om een plekje te veroveren in een "mannelijke" garderobe. Het past gewoon in een kledingkast die steeds meer kleur en diverse stijlen omarmt. De herencollecties lente/zomer 2026 bevestigden dit eens te meer met talloze zachte, gedempte tinten: zalmroze, amarant, "Himalayazoutroze"... Tinten die makkelijk te dragen zijn, zelfs als je het nog nooit hebt durven proberen.

Voor een eerste poging kun je kiezen voor poederroze, oudroze, rozenhout of zalmroze. Deze tinten combineren heel goed met klassieke kleuren zoals ecru, grijs, bruin, kaki of marineblauw.

Een lichtroze T-shirt met een spijkerbroek van onbewerkt denim? Simpel en effectief.

Een pastelkleurig overhemd onder een beige of donkerblauwe blazer? Elegant zonder stijf te zijn.

Een frambozenkleurige trui met een chocoladebruine broek? Je krijgt een gedurfder silhouet, maar het blijft toch makkelijk te dragen.

En als je de voorkeur geeft aan opvallende looks, dan staat niets je in de weg om voor felroze te gaan. Een paar sneakers, een pet, sokken of een sjaal zijn al genoeg om een vleugje kleur toe te voegen aan een verder neutrale outfit.

De herenmode kan eindelijk weer ademhalen.

Het meest interessante aspect van deze evolutie is misschien niet de terugkeer van roze, maar de vrijheid die ermee gepaard gaat. Het dragen van roze zegt niets over je persoonlijkheid, je identiteit of je mannelijkheid. Een kleur is een kleur: je vindt hem misschien gewoon mooi.

Sommige onderzoeken verkennen hoe kleding onze perceptie van genderrollen kan beïnvloeden. Een studie uitgevoerd in Japan suggereert dat het zien van meer mannen in roze kan helpen om bepaalde traditionele associaties tussen kleuren en mannelijke of vrouwelijke stereotypen te verminderen. Mode bezit dus wel degelijk macht: de macht om normen minder rigide te maken, simpelweg door te laten zien dat er talloze manieren zijn om je te kleden.

Stop met de voorschriften: draag wat bij je past.

Het goede nieuws is dat er geen regels zijn die voorschrijven dat mannen blauw, zwart of grijs moeten dragen, net zoals er geen verplichte kleuren zijn voor vrouwen. Houd je van roze? Draag het. Geef je de voorkeur aan groen, geel, paars of prints? Ga ervoor. Draag je het liefst van top tot teen zwart? Dat is ook helemaal prima.

Mode kent geen geslacht. Het is een ruimte voor expressie, creativiteit en vrijheid. Het hoeft zich niet te conformeren aan stereotypen, voorschriften, normen of dictaten die beweren te bepalen wat je zou moeten dragen.

Roze hoeft de herenmode niet te "veroveren"; het was er al. De toegenomen zichtbaarheid ervan herinnert ons vooral aan een welkome waarheid: jouw garderobe is van jou. Dus, of het nu een roze pak, een zalmkleurig overhemd, een oudroze trui of een fuchsia accessoire is, kies gewoon wat je mooi vindt, wat je flatteert en waar je je goed in voelt. Uiteindelijk is de beste dresscode die van jezelf.