Search here...

Dit trendy accessoire maakt een sterke comeback om je oren tegen de kou te beschermen.

Modetrends
Léa Michel
@unibanuni/TikTok

De winter van 2025 markeert de grootse terugkeer van de gebreide bivakmuts, een accessoire dat ooit alleen op de skipistes te vinden was, maar nu een onmisbare bondgenoot is tegen de bijtende kou. Ultrazacht, warm en stijlvol: de bivakmuts beschermt de oren, nek en het gezicht en geeft tegelijkertijd een verfijnde, modieuze touch aan stedelijke outfits.

Een onweerstaanbare mode-revival op de catwalks.

Na een succesvolle periode in 2021, zal de gebreide bivakmuts in 2025 ongetwijfeld weer de catwalks en straten veroveren. Veel merken geven de bivakmuts een nieuwe look in dunne, elegante varianten, vaak van merinowol of kasjmier, voor een minimalistisch chique effect. Gedragen onder een oversized blazer of als onderdeel van een monochrome beige/grijze outfit, omlijst de bivakmuts het gezicht en tilt winteroutfits naar een hoger niveau, van zakelijke kleding tot streetwear.

Comfort en warmte gegarandeerd.

De geribbelde of technische gebreide stof biedt optimale thermische bescherming: ademend, waterafstotend en ultrazacht, het beschermt tegen ijzige wind en lage temperaturen zonder zwaar aan te voelen. Kies merinowol voor strenge winters, biologisch katoen voor de tussenseizoenen of fijne fleece voor een kasjmierachtig gevoel. Praktisch voor dik haar dankzij de zachte, oversized snit, bedekt het de nek en isoleert het beter tegen de kou dan een klassieke sjaal.

Hoe je het kunt toepassen zonder een modeblunder te begaan

  • Minimalistische look: Crème bivakmuts over een beige coltrui + rechte jeans + simpele sneakers.
  • Monochroom: een beige gebreid ensemble, van de broek tot de bivakmuts, voor een vloeiend silhouet.
  • Luxueus: Antracietkleurige kasjmier onder een wollen jas + zwarte pumps.
  • Meisjesachtig: Lichtroze Ganni-jurk met een speelse strik aan de voorkant.
@unibanuni gebreide muts voor mijn vriendin Ange 👽🌸 Deze duren altijd iets langer dan verwacht, RIPPP, maar het is het helemaal waard en een leuk accessoire voor koud weer #breien #breiwerk #balaclava #muts #ootd #wintermode #lentemode #mohair #mohairbreisel #outfitinspo ♬ We Might Even Be Falling In Love (Interlude) - Victoria Monét

De bivakmuts van mesh is niet langer alleen een sportief gadget, maar hét onmisbare accessoire voor de winter van 2025. Hij combineert functionaliteit, warmte en tijdloze elegantie. Perfect om de kou in stijl te trotseren, bewijst hij dat mode en comfort naadloos samengaan.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Visagisme et tendances 2026 : quelles lunettes de vue pour sublimer votre visage ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze iconische broeken uit de jaren 2000 zijn deze winter terug

Modeliefhebbers met een warme nostalgie naar de jaren 2000 opgelet: deze winter beleeft de garderobe een ware revival....

Hier is het nieuwe geluksbrengertje dat uw Labubu zal vervangen.

Al maanden klampt Labubu zich vast aan onze handtassen en domineert ze onze ritsen. Maar de hoogtijdagen van...

De "Wirkin": de tas waar iedereen het over heeft (en die nu al als warme broodjes over de toonbank gaat)

Een rechthoekige tas van imitatieleer met een handvat en sluiting, die eind 2024 bij Walmart (de Amerikaanse multinational)...

Waarom de rode trui dé must-have is van dit seizoen

Deze herfst/winter 2025/2026 ontpopt de rode trui zich tot hét mode-item dat je niet mag missen, een opvallend...

Dit type jas is dit seizoen uitgegroeid tot een cultitem.

Het diagonaal geritste jasje, geïnspireerd op schermen, ontpopt zich dit seizoen tot een nieuw cultitem, vooral onder Generatie...

Deze vergeten schoenen maken een verrassende comeback dankzij Natalie Portman

Natalie Portman, momenteel in Parijs om de film "Vie Privée" (A Very Private Affair) te promoten, heeft de...

© 2025 The Body Optimist