Dit trendy accessoire maakt een sterke comeback om je oren tegen de kou te beschermen.

De winter van 2025 markeert de grootse terugkeer van de gebreide bivakmuts, een accessoire dat ooit alleen op de skipistes te vinden was, maar nu een onmisbare bondgenoot is tegen de bijtende kou. Ultrazacht, warm en stijlvol: de bivakmuts beschermt de oren, nek en het gezicht en geeft tegelijkertijd een verfijnde, modieuze touch aan stedelijke outfits.

Een onweerstaanbare mode-revival op de catwalks.

Na een succesvolle periode in 2021, zal de gebreide bivakmuts in 2025 ongetwijfeld weer de catwalks en straten veroveren. Veel merken geven de bivakmuts een nieuwe look in dunne, elegante varianten, vaak van merinowol of kasjmier, voor een minimalistisch chique effect. Gedragen onder een oversized blazer of als onderdeel van een monochrome beige/grijze outfit, omlijst de bivakmuts het gezicht en tilt winteroutfits naar een hoger niveau, van zakelijke kleding tot streetwear.

Comfort en warmte gegarandeerd.

De geribbelde of technische gebreide stof biedt optimale thermische bescherming: ademend, waterafstotend en ultrazacht, het beschermt tegen ijzige wind en lage temperaturen zonder zwaar aan te voelen. Kies merinowol voor strenge winters, biologisch katoen voor de tussenseizoenen of fijne fleece voor een kasjmierachtig gevoel. Praktisch voor dik haar dankzij de zachte, oversized snit, bedekt het de nek en isoleert het beter tegen de kou dan een klassieke sjaal.

Hoe je het kunt toepassen zonder een modeblunder te begaan

Minimalistische look: Crème bivakmuts over een beige coltrui + rechte jeans + simpele sneakers.

Monochroom: een beige gebreid ensemble, van de broek tot de bivakmuts, voor een vloeiend silhouet.

Luxueus: Antracietkleurige kasjmier onder een wollen jas + zwarte pumps.

Meisjesachtig: Lichtroze Ganni-jurk met een speelse strik aan de voorkant.

De bivakmuts van mesh is niet langer alleen een sportief gadget, maar hét onmisbare accessoire voor de winter van 2025. Hij combineert functionaliteit, warmte en tijdloze elegantie. Perfect om de kou in stijl te trotseren, bewijst hij dat mode en comfort naadloos samengaan.