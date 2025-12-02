Search here...

De "Wirkin": de tas waar iedereen het over heeft (en die nu al als warme broodjes over de toonbank gaat)

Modetrends
Fabienne Ba.
Een rechthoekige tas van imitatieleer met een handvat en sluiting, die eind 2024 bij Walmart (de Amerikaanse multinational) verscheen, ging viraal op TikTok vanwege de opvallende gelijkenis met de iconische Hermès Birkin. Dit betaalbare model, door internetgebruikers "Wirkin" genoemd, wakkert het debat over luxe namaak weer aan nu de feestdagen naderen.

De virale erfgenaam van de legendarische Birkin

De Hermès Birkin, ontworpen in 1984 en geïnspireerd door Jane Birkin, symboliseert exclusiviteit met zijn 40 uur durende handgemaakte productie, het gebruik van hoogwaardige materialen zoals Togo- of krokodillenleer, en een prijskaartje dat vaak meer dan $ 10.000 bedraagt. De Wirkin, gemaakt van synthetisch leer en in massa geproduceerd, repliceert het iconische silhouet zonder logo en biedt een toegankelijk alternatief dat in de Verenigde Staten razendsnel uitverkocht was via online verkoop. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, richt het zich op diegenen die de Birkin-esthetiek willen zonder de wachtlijst of het exorbitante prijskaartje.

Is het een opzettelijke namaak of een vermomde namaak?

De Wirkin, geclassificeerd als een "namaak" – die geïnspireerde, merkloze kopieën die schaamteloze namaak vermijden – werd van Walmart verwijderd na vermoedens van inbreuk op het intellectuele eigendom van Hermès, een bedrijf dat bekendstaat om zijn strikte juridische aanpak. Desondanks tieren imitaties nu welig op andere sites, wat een vicieuze cirkel in gang zet waarin TikToks viraliteit de verkoop stimuleert en het statussymbool bagatelliseert. Puristen betreuren de devaluatie van luxueus vakmanschap, terwijl fans het zien als een speelse democratisering van de trend.

Een fenomeen dat vragen oproept over betaalbare luxe

Deze hype onderstreept de opkomst van namaakproducten op massaplatforms, waar imago belangrijker is dan duurzaamheid of ethiek. Hoewel de Wirkin de verkoop van Birkins niet bedreigt – die zijn voorbehouden aan de elite – onthult het een honger naar instant prestige, waardoor een tijdloos accessoire verandert in een vluchtig fenomeen op sociale media.

Uiteindelijk illustreert de bliksemsnelle opkomst van de "Wirkin" minder een simpele modetrend dan een ingrijpende verandering in onze relatie met luxegoederen. In het tijdperk van sociale media, waar trends in een paar uur tijd worden gecreëerd, kan de uitstraling van een legendarische tas worden vastgelegd, toegeëigend en opnieuw uitgevonden door een massaproduct.

