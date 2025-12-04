Hier is het nieuwe geluksbrengertje dat uw Labubu zal vervangen.

Al maanden klampt Labubu zich vast aan onze handtassen en domineert ze onze ritsen. Maar de hoogtijdagen van deze harige knuffels met hun ondeugende grijns lopen ten einde. Fashionista's kiezen nu voor praktischere en minder kinderachtige alternatieven. Ze bevestigen beauty charms aan hun tassen, zodat ze niet langer urenlang naar hun make-up hoeven te zoeken in die afgrond van zijdezachte stof.

Dag Labubu, hallo schoonheidscharmes!

Labubu, die esthetische uitlopers van knuffels uit de kindertijd, zijn in slechts een paar maanden tijd van felbegeerde accessoires uitgegroeid tot relikwieën uit het verleden. Vroeger waren Labubu praktisch verplicht op handtassen, maar tegenwoordig zijn ze uit onze garderobe verbannen. Deze personages, een mix van schattigheid en horror, ooit bedoeld om onze looks te personaliseren en onze persoonlijkheid te uiten, zijn nu niets meer dan vage herinneringen.

Na een collectieve razernij te hebben aangewakkerd, maken de Labubu's langzaam plaats voor een accessoire dat allesbehalve een gimmick is. Weer een tashanger heeft de knuffel in een bontjas ingehaald, en die is niet alleen maar decoratief. Dit zijn de beautycharms: schoonheidsproducten ter grootte van een lilliputter die rechtstreeks uit een roman van Lewis Carroll lijken te komen.

Mode-illustraties tonen geen angstaanjagende bontballen meer in agressieve kleuren, maar Rhode lipglosses, verfijnde blush-doosjes en sleutelhangers vol huidverzorgingsproducten. Het zijn allemaal handige kleine doosjes om je make-up bij te werken zonder dat je door je tas hoeft te rommelen. Deze beauty charms, zo klein dat ze niet opvallen tussen de cosmetica in speelgoedcatalogi, combineren functionaliteit met plezier.

Schoonheidsproducten bewaar je het beste buiten de tas

We weten allemaal dat de handtas van een vrouw een ware schat is. Als we onze lippenbalsem zoeken, is het altijd de verkeerde. We vervloeken onze rommelige tas tot we eindelijk het juiste item vinden. Deze nieuwe modegadget maakt een einde aan al onze zorgen. Nooit meer door je hele tas rommelen om je make-up bij te werken of je tas te verstellen tussen uitstapjes door.

Onze beauty essentials zijn nu gemakkelijk bereikbaar via het handvat van onze tas en altijd bij de hand. Deze beauty bag charms sieren niet alleen wat je als een verlengstuk van je arm kunt beschouwen, maar beloven ook instant beauty. Glamoureus, schattig, slim en doordacht ontworpen, deze must-have producten uit onze make-uptasjes, nu in miniatuurversies, bevredigen onze behoefte aan onmiddellijke schoonheid en onze behoefte aan individualiteit. In tegenstelling tot de Labubu, die er alleen maar waren om ons een zijdelingse blik te gunnen, vervullen deze beauty bag charms een echt doel (naast het vullen van de ruimte op onze tassen).

Lipproducten, de nieuwe tasversieringen

Een miniatuur nagelvijl, een highlighter verstopt in een gouden clip-on doosje, een blush verstopt in een koperen bedel, een huidverzorgingsproduct aan een decoratieve ketting. In tegenstelling tot de ouderwetse geluksbrengers in de vorm van kersen, snorren of uilen, zijn beautybagbedels ontworpen om veelzijdig te zijn. Ze sieren niet alleen een handtas en geven hem persoonlijkheid; ze versterken ons imago, in elke betekenis van het woord.

Eén beautyessential duikt steeds weer op op de voorkant van tassen: lipverzorging. Dat is perfect voor de koudere maanden, een seizoen waarin je huid extra gevoelig is voor kloven en een droge huid. Met Glossier's Balm Dotcom Keychain, een balsem met bananensmaak en een speels design, en de iconische Carmex, een onvermoeibare tube lippenbalsem, zijn we klaar om het koude weer te trotseren en er stijlvol uit te zien.

Met de opkomst van kawaii-esthetiek, die ons innerlijke kind snel wakker maakt, is het moeilijk om niet te zwichten voor deze miniatuur beautyproducten. Deze trend van beautytasjes in de vorm van een bedeltje bewijst het gezegde "alles wat klein is, is schattig". Deze alles-in-één snuisterijen zijn zeker aantrekkelijker dan de vriendschapsarmbandjes van de vorige eeuw. We dragen onze beauty must-haves nu over onze schouders, en dat is geniaal!