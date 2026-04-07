In een botergele jurk trekt dit Spaanse model de aandacht met een stralende look.

Het Nederlands-Spaanse model Cindy Kimberly blijft de modewereld inspireren met een outfit die perfect past bij een van de populairste kleuren van dit seizoen. In een recente Instagram-post draagt ze een kort, zachtgeel jurkje, een subtiele en stralende tint die langzaam maar zeker een onmisbaar item in de zomergarderobe aan het worden is.

Botergeel, dé topkleur sinds 2025.

Cindy Kimberly is buiten gefotografeerd, zittend op een licht houten bankje, en kiest voor een strak silhouet dat de eenvoud van de snit benadrukt. De jurk, gestructureerd door een rij knopen en licht gepofte mouwen, roept een minimalistische esthetiek op en accentueert tegelijkertijd de natuurlijke elegantie van de look. Sinds 2025 heeft botergeel zich gevestigd als een van de meest prominente kleuren in modecollecties. Subtieler dan felgeel, valt het op door zijn delicate uitstraling, die vaak wordt geassocieerd met lichte en zomerse silhouetten.

Deze tint past in een bredere trend van zachte, makkelijk te combineren kleurenpaletten. Botergeel combineert bijzonder goed met neutrale tinten zoals wit, beige of crème, waardoor een stralende maar ingetogen look ontstaat. De toenemende aanwezigheid van deze kleur op de catwalks en sociale media suggereert dat het een sterke trend zal blijven gedurende de zomer van 2026. De kleur is geschikt voor diverse stoffen en staat even goed op zwierige jurken, gestructureerde outfits en accessoires.

Een natuurlijke esthetiek die internetgebruikers aanspreekt.

Op de foto's die Cindy Kimberly plaatste, is de styling bewust eenvoudig gehouden: roze make-up, een opgestoken kapsel en minimalistische accessoires. Deze aanpak benadrukt de snit van de jurk en de zachtheid van de kleur, waardoor de indruk van visuele balans wordt versterkt. De omgeving draagt ook bij aan de sfeer van de look. Het natuurlijke licht en de lichte tinten van de setting benadrukken het zomerse gevoel van het silhouet. Internetgebruikers reageerden snel op de post en prezen de stijl, die zowel modern als tijdloos is.

Met deze botergele jurk illustreert Cindy Kimberly perfect de trend naar zachte, stralende kleuren. Deze subtiele tint, die sinds 2025 al erg populair is, zal naar verwachting ook in de zomer van 2026 dominant blijven en bevestigt daarmee de interesse in elegante en makkelijk te dragen kleurenpaletten.