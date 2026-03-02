Madonna, gehuld in kant, zet de Milan Fashion Week in vuur en vlam.

Madonna bewees eens te meer dat ze "de koningin van de stijl" is met een verbluffende verschijning bij de Dolce & Gabbana herfst/winter 2026/2027 show tijdens de Milan Fashion Week. Zittend op de eerste rij stal ze de show in een korte zwarte kanten jurk die zowel gothic als ongelooflijk haute couture was.

Een kanten jurk met gotische accenten.

Voor de gelegenheid koos Madonna voor een zwarte kanten slipjurk met een korset. De jurk had een split waardoor een zwarte panty en zwarte pumps met spitse neuzen zichtbaar waren. Deze combinatie van een gestructureerd korset, delicate kant en een korte snit creëerde een zeer beheerste gothic-look, ergens tussen boudoir en rode loper.

Om deze look in balans te brengen, droeg Madonna er een getailleerde zwarte jas/blazer overheen, die ze open droeg. De precieze schouders, de getailleerde snit en de lengte van de jas voegden een vleugje verfijning toe, als een soort "couturepantser". Een zwarte tas aan haar arm maakte deze volledig zwarte look compleet, perfect passend bij het DNA van Dolce & Gabbana.

De accessoires die het verschil maken: een zwarte zonnebril en turquoise handschoenen.

Trouw aan haar imago als "onaantastbare ster" droeg Madonna ook op de eerste rij een grote zwarte zonnebril, waarmee ze haar mystieke en iconische status benadrukte. Het meest onverwachte detail van haar outfit waren echter haar turquoise handschoenen, die scherp contrasteerden met het volledig zwarte ensemble. Deze levendige, bijna theatrale kleurkeuze voegde een vleugje speelsheid en moderniteit toe aan de verder erg donkere look, en onderstreepte tegelijkertijd haar vermogen om met één enkel accessoire de regels te doorbreken.

Een virale verschijning, van de eerste rij tot Instagram.

Madonna maakte niet alleen indruk in de showroom: ze deelde ook een video van zichzelf lopend op een balkon met uitzicht op de skyline van Milaan, in dezelfde outfit. Het onderschrift was een simpele "Ciao Milano 🇮🇹" – genoeg om een stortvloed aan reacties van haar fans te ontketenen, die verheugd waren haar terug te zien in de "korset en kant"-stijl die haar legende heeft gevormd.

Met dit kleine zwarte kanten jurkje, haar gotische korset en haar turquoise handschoenen liet Madonna Milaan zien dat ze nog steeds een ware mode-icoon is. Ze bracht haar iconische stijlkenmerken – dramatisch zwart en opvallende accessoires – succesvol opnieuw tot leven en paste ze aan de huidige tijdgeest aan. Het resultaat: een verschijning die veel aandacht trok, zowel op de eerste rij als op sociale media.