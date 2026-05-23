Op 67-jarige leeftijd zorgde Madonna voor opschudding in een lavendelkleurige jurk van netstof.

De Amerikaanse singer-songwriter Madonna zorgde onlangs voor veel ophef op sociale media door te poseren op een discodansvloer, gekleed in een lavendelkleurig, doorschijnend minijurkje met een uitgesproken feestelijke uitstraling.

Een lavendelkleurig netjurkje centraal in een discofeestfoto.

Op haar sociale media verscheen Madonna in een reeks foto's in een minijurk met een volle, geplooide ronde halslijn, in een lenteachtige lavendeltint. Het kledingstuk straalt lichtheid en beweging uit, perfect passend bij de discovibe die in de foto's te zien is. De eerste foto, duidelijk genomen in haar ruime kleedkamer, zet meteen de toon: die van een icoon die absoluut niet van plan is haar dansschoenen aan de wilgen te hangen.

Roze netpanty voor een vleugje kant

Madonna, die bekend staat om haar oog voor detail, voegde een vleugje kant toe aan deze lente-outfit. Onder haar lavendelkleurige jurk koos ze voor een panty met visnetpatroon in een delicate poederroze tint. Deze mix van zachte kleuren en opengewerkte stof zorgt voor een subtiel contrast, een kenmerk dat Madonna al decennia lang cultiveert. Ze kiest verre van voor de veilige weg en bevestigt eens te meer haar talent om klassieke kledingvoorschriften te doorbreken.

Accessoires die zonder enige schaamte maximalistisch zijn

De outfit beperkt zich niet alleen tot de jurk en de panty. Madonna koos voor een overvloed aan accessoires, in een uitgesproken maximalistische stijl. Denk bijvoorbeeld aan een paar felroze leren handschoenen met uitsparingen op de rug, een roze pilotenzonnebril met een vleugje zilverkleurig metaal, en een kort leren jasje in zilver-, zwart- en paarse tinten, afgezet met wit imitatiebont langs de halslijn. Deze gelaagde, opvallende items, die elkaar geenszins tegenwerken, creëren een perfect samenhangend en theatraal geheel.

Drie paar schoenen voor een discokoningin

Madonna nam geen genoegen met slechts één paar schoenen. Gedurende de fotoshoot wisselt ze meerdere keren van schoeisel, waardoor de shoot verandert in een ware modeshow. We zien haar eerst tegen een stoel leunen, terwijl ze zwarte leren veterschoenen showt. Later ruilt ze deze in voor een paar metallic zilveren veterschoenen terwijl ze ronddraait op een felverlichte dansvloer. Ten slotte trekt ze duizelingwekkende lichtroze stiletto's aan, volledig bedekt met strass-steentjes die vanuit elke hoek fonkelen. Drie paar schoenen, drie verschillende stemmingen, die allemaal bijdragen aan dezelfde disco-energie.

Een ijzige beautylook geïnspireerd op het Y2K-tijdperk.

Wat haar en make-up betreft, bleef Madonna trouw aan haar kenmerkende stijl, maar omarmde ze ook een vleugje nostalgie. Ze droeg haar kenmerkende blonde haar met een middenscheiding, waarbij zachte krullen haar gezicht omlijstten. Voor haar make-up koos ze voor een trendy "frosted" look: Y2K-geïnspireerde witte oogschaduw, intense zwarte eyeliner en een zachtroze lippenstift. Deze esthetische keuze weerspiegelt de stijl van de vroege jaren 2000 en past perfect bij de disco-vibe van het segment.

Een knipoog naar zijn Confessions on a Dance Floor-periode.

Deze reeks foto's deed fans meteen denken aan een van de meest iconische periodes in Madonna's carrière. Op de achtergrond is "Bring Your Love" te horen, haar samenwerking met Sabrina Carpenter. De disco-esthetiek en -sfeer van de foto's roepen direct haar album "Confessions on a Dance Floor" uit 2005 in herinnering. Madonna lijkt zo een brug te slaan tussen haar verleden en heden, aangezien ze net een nieuw, op de clubmuziek geïnspireerd album heeft uitgebracht, "Confessions II".

Een impliciete reactie op Charli XCX

Naast de stijl heeft deze post ook een ondeugende ondertoon. Volgens verschillende waarnemers reageert Madonna subtiel op een uitspraak van Charli XCX, die beweerde dat "de dansvloer dood is". Met deze foto's waarop ze energiek danst onder de lichten van een dansvloer, lijkt de Queen of Pop een speels weerwoord te geven: nee, de dansvloer is niet dood – het is gewoon een kwestie van de juiste muziek draaien, aldus Madonna. Het is haar eigen manier om iedereen eraan te herinneren dat ze een pionier is in de clubcultuur, zonder een woord te hoeven zeggen.

Madonna bewijst eens te meer dat ze een ongrijpbaar icoon is, in staat om een simpele fotoserie om te toveren tot een waar mode- en popevenement. Met haar lavendelkleurige netjurkje, roze panty, gelaagde accessoires en meerdere paren schoenen laat de popkoningin zien hoe eigenzinnig haar stijl is.