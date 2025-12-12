Search here...

De dochter van Christina Aguilera geeft toe dat ze haar moeder om deze specifieke reden liever zonder make-up ziet.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Christina Aguilera, bekend om haar glamoureuze looks en opvallende make-up, verraste iedereen door te onthullen dat haar 10-jarige dochter, Summer Rain, haar het liefst zonder make-up ziet. Begin december 2025 was de zangeres te gast in The Jennifer Hudson Show en vertelde ze dat haar jongste dochter dol is op haar natuurlijke gezicht en sproetjes, een ontroerend bewijs van de authenticiteit en eenvoud van de moeder-dochterrelatie.

"Ze vindt mijn sproetjes leuk."

Christina Aguilera legde liefdevol uit dat Summer dol is op de "no-makeup mama"-look. "Zodra ik thuiskom van een fotoshoot, zegt ze: 'Kun je nu alles afdoen? Het is tijd om het gezellig te hebben'", vertelt Christina. Het kleine meisje is vooral dol op het natuurlijke gezicht van haar moeder: "Ze vindt mijn sproetjes leuk, en ik probeer ze vaak te camoufleren, maar ze is er dol op", vertrouwt de zangeres toe. Deze voorkeur zet Christina Aguilera ertoe aan om haar relatie met haar imago te heroverwegen, aangezien ze al meer dan twee decennia zeer glamoureuze looks belichaamt.

Een creatief kind en nu al een kunstenaar.

Naast hun gedeelde waardering voor schoonheid, lijkt Summer het artistieke talent van haar moeder te hebben geërfd. De zangeres omschrijft haar dochter als "een kunstenaar in hart en nieren", met een passie voor schilderen, tekenen en het maken van maskers. Onlangs heeft ze zelfs interesse gekregen in acteren en heeft ze theaterlessen gevolgd. Christina Aguilera is er echter voorzichtig mee om haar niets op te leggen: "Ik wil dat ze haar passies volgt en de vrijheid behoudt om haar eigen keuzes te maken."

Een zoon die "moeilijker te imponeren was".

Hoewel Summer "mama's grootste fan" is, geeft Christina Aguilera toe dat het lastiger is om "coole moeders-punten" te scoren bij haar 18-jarige zoon Max. "Kinderen brengen je terug naar de realiteit. Ze vertellen je alles, zelfs dingen die je niet wilt horen," zegt ze gekscherend.

Achter de schijnwerpers laat Christina Aguilera zien dat ze bovenal een liefdevolle moeder blijft, die de waarden die ze haar kinderen bijbrengt hoog in het vaandel draagt. De bewondering van haar dochter voor haar natuurlijke gezicht herinnert ons aan een simpele waarheid: authentieke schoonheid schuilt in oprechtheid, niet in perfectie. En soms is de blik van een kind genoeg om ons te laten herontdekken wat we vergeten zijn aan onszelf lief te hebben.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
