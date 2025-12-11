In lingerie viert Lily Allen haar lichaam op haar veertigste en doorbreekt ze stereotypen.

Met een paar glamoureuze foto's en een stoere houding transformeert Lily Allen deze overgang naar een nieuw decennium in een verklaring van vrijheid. En je zult zien, haar veertigerjaren hebben alle ingrediënten voor een vreugdevolle revolutie.

Een nieuwe quarantaine, extravagant en geaccepteerd.

Lily Allen speelt geenszins de rol van terughoudendheid die soms van vrouwen boven de 30 wordt verwacht, maar omarmt juist de aandacht. Ze doet dat met humor, zelfvertrouwen en bovenal aanstekelijke vrolijkheid. In een nieuwe fotoserie (zie hieronder) plaatst ze haar lichaam centraal in een verhaal dat zelfspot, kracht en creativiteit combineert.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bella Howard (@bybellazine)

Een gecontroleerde glamour die de regels herdefinieert.

Op deze foto's verschijnt de Britse zangeres als een rock-'n-roll-pin-up, een vrouw die speelt met conventies, ze ondermijnt en naar haar hand zet om haar verhaal te vertellen, op haar eigen manier. Elke pose lijkt te zeggen: hier is een levend lichaam, een lichaam dat zich niet hoeft te verontschuldigen voor zijn bestaan. Deze glamoureuze dimensie, geënsceneerd met een formidabel gevoel voor stijl, resoneert met iets diep bevrijdends. Je ziet een artiest die haar imago perfect beheerst, geen persona die is gecreëerd om aan een norm te voldoen.

Afscheid nemen van de seksistische en opgelegde blik

Want dat is precies wat er op het spel staat: de seksistische blik wegvagen, de blik die al veel te lang beweert te bepalen wat gepast is voor een vrouw, afhankelijk van haar leeftijd of gezinssituatie. Door in lingerie of een doorschijnende jurk te poseren, zoekt Lily Allen geen goedkeuring. Ze vraagt er niet om als verleidelijk te worden beschouwd; ze draait het perspectief om. Ze neemt de controle terug over een verhaal dat jarenlang door anderen voor vrouwen is geschreven. Door luid en duidelijk te verklaren dat ze zichzelf laat zien zoals ze zelf wil, herinnert ze ons eraan dat een vrouw van in de veertig stralend, glamoureus en zelfverzekerd kan zijn.

Deze vrijheid is niets nieuws voor haar. Sinds haar debuut speelt Lily Allen met de codes van pop, punk en Britse subculturen om persoonlijke en politieke waarheden te vertellen. Ze claimt een transparante relatie met haar lichaam en haar plaats in de muziekindustrie. Haar uiterlijk, haar publieke uitspraken en haar gebruik van digitale platforms vormen een samenhangend verhaal: dat van een vrouw die opgelegde preutsheid verwerpt, die weigert in een hokje geplaatst te worden zodra ze moeder wordt, een gevestigde artiest is of veertig wordt.

Een inspirerende boodschap voor vrouwen van 40 jaar en ouder.

En natuurlijk geeft deze aanpak een waardevolle boodschap aan iedereen die de 40 nadert of gepasseerd is. Zoals u weet, trekt de maatschappij graag willekeurige grenzen als het gaat om het lichaam van vrouwen. Lily Allen verbrijzelt deze grenzen echter met een eigenzinnige elegantie. Ze herinnert ons eraan dat glamour geen leeftijdsgrens kent, dat zelfvertrouwen geen houdbaarheidsdatum heeft en dat schoonheid geen rechte lijn volgt. Je glamour opeisen op je 40e betekent nee zeggen tegen de dubbele moraal die het ouder worden bij mannen viert, maar het ouder worden bij vrouwen juist afwijst. Het betekent weigeren te verdwijnen.

Door zo te poseren, geeft Lily Allen een levendig manifest af: dat van een vrije, gedurfde en fantastisch gevormde veertiger. En als het elke vrouw inspireert om haar eigen lichaam weer als een territorium van expressie te beschouwen, dan is de missie geslaagd!