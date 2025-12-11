Ze weegt 70 kg en wordt als "te zwaar" beschouwd voor haar sport.

Viktoria Hansova, de junior wereldkampioene skeleton van 2024, wordt geconfronteerd met een absurde paradox: met een lengte van 1,78 meter en een gewicht van 70 kg wordt ze als "te zwaar" beschouwd voor haar sport. Door een strikte regel die het totale gewicht van de atlete en de slee beperkt tot 102 kg, komt haar olympische toekomst in gevaar. In een aangrijpende getuigenis hekelt de Duitse atlete een regel die vrouwelijke atleten tot gevaarlijk gedrag drijft en roept ze op tot een dringende hervorming.

Een regel die "normale" lichaamstypes benadeelt.

Bij skeleton voor vrouwen – een van de oudste wintersporten – geldt een maximaal gecombineerd gewicht van 102 kg, inclusief 38 kg voor de rodel. Deze beperking plaatst Viktoria Hansova in een onhoudbare positie: met haar lengte en natuurlijke spiermassa overschrijdt ze deze limiet vaak. In Lillehammer, Noorwegen, woog ze tijdens de kwalificatierondes 106 kg, 4 kg boven de limiet. Het gevolg: intensieve afslanksessies en een strijd tegen haar eigen lichaam.

Wanneer prestaties lijden worden

Om het toegestane gewicht te bereiken, onderwierp de jonge atlete zichzelf aan extreme methoden. Ze vertelt dat ze om 4 uur 's ochtends op een lege maag rende, gloeiendhete douches nam en haar voedselinname tot bijna nul reduceerde. "Ik trilde, was volledig uitgeput," vertrouwt ze toe, en beschrijft een spiraal van absurde gedachten: het gewicht van haar bh berekenen, overwegen haar haar af te knippen, allemaal voor een paar gram minder. Fysiek en psychisch uitgeput, was Viktoria Hansova niet in staat om te presteren, een slachtoffer van een systeem dat de weegschaal boven gezondheid stelt.

Een oproep tot hervorming

Naast haar eigen ervaring hekelt Viktoria Hansova een structurele ongelijkheid. Langere of atletischer vrouwen worden benadeeld door een willekeurig getal. "Je bent constant met je gewicht bezig", klaagt ze in Welt am Sonntag , en ze noemt zelfs de stress van het drinken tussen de heats uit angst de limiet te overschrijden. Ze pleit voor een aanpassing van de regels, waarbij lengte of BMI wordt meegenomen, zodat de competitie eerlijk en gezond blijft.

Uiteindelijk legt het verhaal van Viktoria Hansova de tekortkomingen bloot van een sportsysteem waarin pure prestatie voorrang krijgt boven fysiek en mentaal welzijn. Door deze praktijken publiekelijk aan de kaak te stellen, heeft de jonge Duitse vrouw een cruciaal debat op gang gebracht over de gezondheid van atleten en de dringende noodzaak om de regelgeving aan te passen aan de diversiteit van lichamen.