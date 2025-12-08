Search here...

Op 59-jarige leeftijd doorbreekt Halle Berry taboes over de menopauze

Léa Michel
@halleberry/Instagram

De Amerikaanse actrice, producer en model Halle Berry blijft het publiek boeien, niet alleen met haar charisma en stijlgevoel, maar ook door te laten zien dat glamour tijdloos is. Tijdens de New York Times DealBook Summit maakte ze opnieuw een krachtige indruk door mode, activisme en empowerment te combineren.

Een blik die zelfbevestiging symboliseert

Halle Berry verscheen achter de schermen op Instagram tijdens de New York Times DealBook Summit en koos een marineblauwe blazer met een diep decolleté, die ze zonder shirt of bh droeg. De gestructureerde snit en enkele gouden knoop combineerden een "kantoorsirene"-look met zelfverzekerde elegantie.

Deze kledingkeuze was verre van onbelangrijk, maar bracht een duidelijke boodschap over: die van een vrije, zelfverzekerde vrouw, die zich niet laat tegenhouden door de meningen van anderen. Haar gouden accessoires en subtiele make-up benadrukten haar glamoureuze kant zonder de aandacht af te leiden van de kernboodschap: de stem van vrouwen over hun gezondheid en welzijn moet gehoord worden.

Een sterke stem voor vrouwen in de menopauze

Tijdens haar toespraak op de top pleitte Halle Berry voor meer erkenning van de menopauze en perimenopauze in het publieke debat. Via haar merk Respin Health voert ze campagne om vooroordelen te doorbreken en het gezondheidsbeleid rondom deze natuurlijke, maar vaak gestigmatiseerde fase in het leven van vrouwen te veranderen.

"Wanneer je geen lasten meer hoeft te dragen, maar nog steeds alle kracht hebt om te vechten", schreef ze op Instagram, een samenvatting van de strijdlust die haar kenmerkt. Voor haar is deze periode geen einde, maar een nieuw begin, een "wedergeboorte", zoals ze eerder aan Marie Claire vertelde: ze zegt dat ze zich nu sterker en succesvoller voelt dan ooit.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry)

Een ster die een nieuw perspectief op leeftijd inspireert

Halle Berry noemt zichzelf vaak trots "de oudste in de kamer". Deze status is verre van een last, maar geeft haar juist een gevoel van zelfvertrouwen en vrijheid. Ze benadrukt dat ze er niet langer naar streeft om anderen te pleasen of aan hun verwachtingen te voldoen, en belichaamt daarmee een volledig omarmde volwassenheid, vrij van beperkingen. Haar houding, een mix van humor en oprechtheid, inspireert duizenden vrouwen om hun kracht terug te vinden, ongeacht hun leeftijd.

Door gedurfde modekeuzes te combineren met een krachtige boodschap, herdefinieert Halle Berry wat het betekent om vandaag de dag ouder te worden. Haar topless verschijning onder een blazer was niet zomaar een modestatement, maar een visueel manifest: dat van een vrouw die taboes verwerpt en haar kracht laat gelden. Met haar boodschap bewijst ze dat de menopauze geen bron van schaamte of een einde is, maar een fase van wedergeboorte en zelfbevestiging.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Na een zware dag ging zijn auto kapot en hij had niet verwacht dat deze ster hem zou helpen.
Article suivant
"Een sublieme vrouw": Gwyneth Paltrow van 53 jaar zet sociale media in vuur en vlam met haar elegantie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Een sublieme vrouw": Gwyneth Paltrow van 53 jaar zet sociale media in vuur en vlam met haar elegantie

Gwyneth Paltrow bewijst opnieuw dat verfijning en glamour hand in hand kunnen gaan met eenvoud. De oprichtster van...

Na een zware dag ging zijn auto kapot en hij had niet verwacht dat deze ster hem zou helpen.

Buku, een Amerikaanse indiemuzikant, maakt een moeilijke periode door met een chaotische actie wanneer zijn auto langs de...

Rihanna onthult een onverwachte kant van haar leven op Barbados

Ter ere van Barbados' 59e Onafhankelijkheidsdag gaf Rihanna haar fans een zeldzaam kijkje in haar leven als moeder...

Jessica Biel laat haar arm- en rugtraining zien

Jessica Biel, bekend van haar rol in "The Better Sister", gaf onlangs een veelgevraagd inkijkje in haar fitnessroutine...

"Ik ben 36 en heb geen kinderen": deze actrice doorbreekt een taboe

In een fragment uit haar optreden in de podcast "Know Thyself" stelt de Amerikaanse actrice en singer-songwriter Lucy...

Sofía Vergara (53 jaar) maakt met elegantie indruk in een witte jurk

Sofía Vergara zorgde onlangs voor ophef op het verjaardagsfeestje van een vriendin, waar ze verscheen in een witte...

© 2025 The Body Optimist