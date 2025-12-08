Op 59-jarige leeftijd doorbreekt Halle Berry taboes over de menopauze

De Amerikaanse actrice, producer en model Halle Berry blijft het publiek boeien, niet alleen met haar charisma en stijlgevoel, maar ook door te laten zien dat glamour tijdloos is. Tijdens de New York Times DealBook Summit maakte ze opnieuw een krachtige indruk door mode, activisme en empowerment te combineren.

Een blik die zelfbevestiging symboliseert

Halle Berry verscheen achter de schermen op Instagram tijdens de New York Times DealBook Summit en koos een marineblauwe blazer met een diep decolleté, die ze zonder shirt of bh droeg. De gestructureerde snit en enkele gouden knoop combineerden een "kantoorsirene"-look met zelfverzekerde elegantie.

Deze kledingkeuze was verre van onbelangrijk, maar bracht een duidelijke boodschap over: die van een vrije, zelfverzekerde vrouw, die zich niet laat tegenhouden door de meningen van anderen. Haar gouden accessoires en subtiele make-up benadrukten haar glamoureuze kant zonder de aandacht af te leiden van de kernboodschap: de stem van vrouwen over hun gezondheid en welzijn moet gehoord worden.

Een sterke stem voor vrouwen in de menopauze

Tijdens haar toespraak op de top pleitte Halle Berry voor meer erkenning van de menopauze en perimenopauze in het publieke debat. Via haar merk Respin Health voert ze campagne om vooroordelen te doorbreken en het gezondheidsbeleid rondom deze natuurlijke, maar vaak gestigmatiseerde fase in het leven van vrouwen te veranderen.

"Wanneer je geen lasten meer hoeft te dragen, maar nog steeds alle kracht hebt om te vechten", schreef ze op Instagram, een samenvatting van de strijdlust die haar kenmerkt. Voor haar is deze periode geen einde, maar een nieuw begin, een "wedergeboorte", zoals ze eerder aan Marie Claire vertelde: ze zegt dat ze zich nu sterker en succesvoller voelt dan ooit.

Een ster die een nieuw perspectief op leeftijd inspireert

Halle Berry noemt zichzelf vaak trots "de oudste in de kamer". Deze status is verre van een last, maar geeft haar juist een gevoel van zelfvertrouwen en vrijheid. Ze benadrukt dat ze er niet langer naar streeft om anderen te pleasen of aan hun verwachtingen te voldoen, en belichaamt daarmee een volledig omarmde volwassenheid, vrij van beperkingen. Haar houding, een mix van humor en oprechtheid, inspireert duizenden vrouwen om hun kracht terug te vinden, ongeacht hun leeftijd.

Door gedurfde modekeuzes te combineren met een krachtige boodschap, herdefinieert Halle Berry wat het betekent om vandaag de dag ouder te worden. Haar topless verschijning onder een blazer was niet zomaar een modestatement, maar een visueel manifest: dat van een vrouw die taboes verwerpt en haar kracht laat gelden. Met haar boodschap bewijst ze dat de menopauze geen bron van schaamte of een einde is, maar een fase van wedergeboorte en zelfbevestiging.