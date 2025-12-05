Sofía Vergara (53 jaar) maakt met elegantie indruk in een witte jurk

Sofía Vergara zorgde onlangs voor ophef op het verjaardagsfeestje van een vriendin, waar ze verscheen in een witte zijden jurk van Laura Basci. De delicate jurk met spaghettibandjes had kanten panelen in de taille en boven de knieën, waardoor haar figuur elegant werd geaccentueerd.

Een gedurfde en verfijnde stijl

De actrice uit de Amerikaanse miniserie "Griselda" completeerde haar look met een zilveren hanger versierd met witte steentjes, een delicate rode armband en diamanten oorbellen, en droeg een strak kapsel. Haar make-up was verfijnd, met bruine oogschaduw, een zwarte winged eyeliner, lange, dramatische wimpers en mauve lippen.

Sofía Vergara, erkend stijlicoon, bevestigt deze status met deze outfit. Ze deelt regelmatig haar looks op Instagram, die glamour en trendy combineren en een perfecte balans bieden tussen elegantie en moderniteit.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sofia Vergara (@sofiavergara)

Momenten van leven en familieband

Bovendien deelde Sofía Vergara onlangs momenten van haar herfstfeest in een bruine outfit bestaande uit een tanktop met racerback en een soepele tule kokerrok, gecombineerd met zilveren hakken met bandjes en gouden sieraden. Ze verschijnt soms met haar zoon, Manolo González Vergara. Hun zeldzame verschijning samen op Instagram werd opgemerkt tijdens een groot Thanksgiving-feest, wat het beeld van een hecht gezin versterkte.

Kortom, deze tijdloze witte jurk in chique stijl is een perfect voorbeeld van Sofía Vergara's vermogen om glamour en verfijning te combineren.