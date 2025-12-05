Search here...

"Ik ben 36 en heb geen kinderen": deze actrice doorbreekt een taboe

Léa Michel
@lucyhale/Instagram

In een fragment uit haar optreden in de podcast "Know Thyself" stelt de Amerikaanse actrice en singer-songwriter Lucy Hale kort en bondig: ze is 36 jaar oud, ongehuwd en kinderloos, en dat is volkomen normaal. Haar bedoeling is te zeggen dat er geen universele tijdlijn is voor trouwen of een gezin stichten, en dat je nergens overhaast mee aan de slag moet gaan als je je er nog niet klaar voor voelt, zelfs als de maatschappij vaak anders suggereert.

Het normaliseren van verschillende levenspaden

Over haar leeftijd en persoonlijke situatie vertelt Lucy Hale over de druk die vooral op vrouwen rust als het gaat om relaties, moederschap en de beruchte 'biologische klok'. Haar betoog daarentegen promoot het idee dat iedereen zich in zijn eigen tempo ontwikkelt, dat je een carrière kunt opbouwen, jezelf kunt leren kennen en vervolgens kunt beslissen – of niet – of je later kinderen wilt, zonder schuldgevoel.

Zeer positieve online recensies

In de fragmenten die op sociale media werden gedeeld, prezen veel gebruikers de moed en oprechtheid van haar verklaring. De reacties benadrukten dat dit onderwerp taboe blijft en dat het verfrissend is om een ​​bekende actrice openlijk te horen zeggen dat het niet getrouwd zijn of geen ouder zijn op 36-jarige leeftijd iemand niet "achter" of een "mislukking" maakt. Dit soort berichten draagt ​​bij aan de normalisering van meer diverse levenspaden, ver verwijderd van de modellen die door familie, cultuur of de media worden opgelegd.

Door haar status publiekelijk te bevestigen, biedt Lucy Hale een geruststellend referentiepunt aan al diegenen die het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Ze herinnert hen eraan dat hun waarde niet wordt afgemeten aan de ring aan hun vinger of aan het aantal kinderen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Sofía Vergara (53 jaar) maakt met elegantie indruk in een witte jurk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sofía Vergara (53 jaar) maakt met elegantie indruk in een witte jurk

Sofía Vergara zorgde onlangs voor ophef op het verjaardagsfeestje van een vriendin, waar ze verscheen in een witte...

"Een kroon is niet te koop": Miss Universe 2025 verbreekt haar stilzwijgen over beschuldigingen van bedrog

Twee weken na haar kroning bevindt Fátima Bosch, Miss Mexico en Miss Universe 2025, zich in het middelpunt...

31 jaar geleden liet deze rol de schoonheid van Cameron Diaz aan de wereld zien.

Eenendertig jaar geleden maakte Cameron Diaz een sensationele debuut in de filmwereld in "The Mask", geregisseerd door Chuck...

Karol G, het Latijns-Amerikaanse icoon dat haar stempel drukt op het wereldtoneel

Karol G, wiens echte naam Carolina Giraldo Navarro is, is uitgegroeid tot een belangrijke figuur in de Latijns-Amerikaanse...

Op 67-jarige leeftijd toont Andie MacDowell elegant haar grijze haar

Andie MacDowell zorgde onlangs voor ophef op het 20-jarig jubileumfeest van L'Oréal Paris Women of Worth in een...

"Een model!": Deze Koreaanse zangeres trekt de aandacht

Lisa van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BLACKPINK bevestigde opnieuw haar status als mode-icoon tijdens een recent evenement van een...

© 2025 The Body Optimist