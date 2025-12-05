"Ik ben 36 en heb geen kinderen": deze actrice doorbreekt een taboe

In een fragment uit haar optreden in de podcast "Know Thyself" stelt de Amerikaanse actrice en singer-songwriter Lucy Hale kort en bondig: ze is 36 jaar oud, ongehuwd en kinderloos, en dat is volkomen normaal. Haar bedoeling is te zeggen dat er geen universele tijdlijn is voor trouwen of een gezin stichten, en dat je nergens overhaast mee aan de slag moet gaan als je je er nog niet klaar voor voelt, zelfs als de maatschappij vaak anders suggereert.

Het normaliseren van verschillende levenspaden

Over haar leeftijd en persoonlijke situatie vertelt Lucy Hale over de druk die vooral op vrouwen rust als het gaat om relaties, moederschap en de beruchte 'biologische klok'. Haar betoog daarentegen promoot het idee dat iedereen zich in zijn eigen tempo ontwikkelt, dat je een carrière kunt opbouwen, jezelf kunt leren kennen en vervolgens kunt beslissen – of niet – of je later kinderen wilt, zonder schuldgevoel.

Zeer positieve online recensies

In de fragmenten die op sociale media werden gedeeld, prezen veel gebruikers de moed en oprechtheid van haar verklaring. De reacties benadrukten dat dit onderwerp taboe blijft en dat het verfrissend is om een ​​bekende actrice openlijk te horen zeggen dat het niet getrouwd zijn of geen ouder zijn op 36-jarige leeftijd iemand niet "achter" of een "mislukking" maakt. Dit soort berichten draagt ​​bij aan de normalisering van meer diverse levenspaden, ver verwijderd van de modellen die door familie, cultuur of de media worden opgelegd.

Door haar status publiekelijk te bevestigen, biedt Lucy Hale een geruststellend referentiepunt aan al diegenen die het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Ze herinnert hen eraan dat hun waarde niet wordt afgemeten aan de ring aan hun vinger of aan het aantal kinderen.