"Ik hou van buikspieren!": Dit 38-jarige model zorgt voor ophef in Rio

Rosie Huntington-Whiteley heeft haar fans opnieuw versteld doen staan met een reeks vakantiefoto's op Instagram. Het voormalige Victoria's Secret-model straalt een sereniteit uit die duizenden van haar volgers inspireert.

Een stralende vakantie naar Brazilië

Tijdens haar verblijf in Rio de Janeiro deelde het Britse model en actrice verschillende foto's die ze had genomen tussen de zee en de tropische vegetatie, met daarbij de liefdevolle boodschap : "Rio, je hebt mijn hart gestolen!" Op de foto's ziet Rosie er stralend uit in een witte strandoutfit, geaccentueerd door een moderne snit die haar buikspieren accentueert.

Een schoonheid bewonderd door haar fans

Internetgebruikers reageerden snel op de post. De reacties stroomden over van bewondering en vriendelijkheid: sommigen prezen haar discipline, anderen haar charisma ( "Ik ben dol op die buikspieren!" ) en haar onwrikbare eenvoud. Een van de meest gehoorde opmerkingen op Instagram, "Zo natuurlijk!" , getuigt van de waardering van haar fans voor haar authenticiteit. Velen benadrukten ook hoe ze een zelfverzekerde, pretentieloze schoonheid belichaamt, die zowel inspirerend als benaderbaar is.

Een nieuw leven weg van de schijnwerpers

Sinds ze met acteur Jason Statham en hun twee kinderen naar Londen is verhuisd, gedijt Rosie in een rustigere omgeving. Ver weg van de Hollywood-gekte besteedt ze meer tijd aan haar gezin en persoonlijke projecten. In recente interviews vertelt ze vol ontroering over haar vreugde om haar kinderen te zien opgroeien te midden van de natuur en hun geliefden, terwijl ze haar passie voor mode en design blijft koesteren.

Rosie Huntington-Whiteley, een model en actrice die elegantie en levensvreugde combineert, blijft een steeds trouwer publiek fascineren. Ze worden verleid door dit model en deze actrice, die natuurlijkheid en verfijning weet te combineren.