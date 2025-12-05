Search here...

"Een kroon is niet te koop": Miss Universe 2025 verbreekt haar stilzwijgen over beschuldigingen van bedrog

Léa Michel
Twee weken na haar kroning bevindt Fátima Bosch, Miss Mexico en Miss Universe 2025, zich in het middelpunt van een mediastorm. De jonge vrouw wordt ervan beschuldigd "een gemanipuleerde wedstrijd" te hebben gewonnen en heeft besloten publiekelijk te reageren om haar integriteit en die van de organisatie te verdedigen.

Een overwinning die vanaf het moment van de kroning wordt betwist

Op 21 november 2025 werd Fátima Bosch gekroond tot Miss Universe na een ceremonie die al gekenmerkt werd door voelbare spanning. Een paar dagen eerder was er inderdaad een woordenwisseling tussen de Mexicaanse kandidate en producer Nawat Itsaragrisil viraal gegaan op sociale media, waarbij hij haar een "dom" (idioot) noemde.

Toen Fátima Bosch uiteindelijk de titel won, gingen er meteen stemmen op. Ze beweerden dat er sprake was van favoritisme en een "gemanipuleerde overwinning". Een van de juryleden, Omar Harfouch, trad zelfs af na de ceremonie. Hij hekelde een "geheime stemming" en noemde Fátima Bosch een "nepwinnaar". Deze uitspraken wakkerden online debatten aan en wakkerden vermoedens van interne manipulatie aan.

Antwoord van Fatima Bosch: "Je kunt geen kroon kopen"

In haar optreden bij Good Morning America op 2 december reageerde de nieuwe Miss Universe rechtstreeks op de beschuldigingen. "Natuurlijk niet," verklaarde ze, en beweerde dat haar succes gebaseerd is op hetzelfde harde werk en dezelfde inspanning als die van al haar concurrenten. Met een vleugje humor voegde ze eraan toe: "Misschien kun je een kroon kopen bij Walmart, maar niet bij Miss Universe." Fátima Bosch weerlegde ook de beschuldigingen dat haar vader zakelijke banden zou hebben met Raúl Rocha, mede-eigenaar van de organisatie. "Mijn vader heeft niets te maken met die structuur, het is absurd," hield ze vol.

Het Miss Universe-comité publiceerde op 19 november een verklaring via de BBC , waarin stond dat "geen enkele externe groep de afgevaardigden mocht beoordelen of de finalisten mocht selecteren" .

De gevolgen en verdeeldheid binnen de competitie

Ondanks deze ontkenningen heeft de controverse zijn sporen nagelaten. Olivia Yacé, de vierde runner-up, kondigde op 21 november aan dat ze afstand wilde doen van haar titel van Miss Universe Afrika en Oceanië. In een openbare verklaring legde ze uit dat ze trouw wilde blijven aan haar principes van "respect, waardigheid, uitmuntendheid en gelijke kansen". Dit symbolische gebaar benadrukte de interne verdeeldheid binnen de competitie, die al werd geteisterd door structurele spanningen tussen transparantie en spektakel, grandeur en politiek.

Kortom, door zich uit te spreken, wilde Fátima Bosch iedereen eraan herinneren dat de waarde van een kroon niet ligt in het goud waarvan hij gemaakt is, maar in de integriteit van de vrouw die hem draagt. Los van de controverses belichaamt de jonge vrouw nu een breder debat over legitimiteit, reputatie en de druk die inherent is aan internationale missverkiezingen.

