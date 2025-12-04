"Een model!": Deze Koreaanse zangeres trekt de aandacht

Lisa van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BLACKPINK bevestigde opnieuw haar status als mode-icoon tijdens een recent evenement van een luxemerk, waar haar outfit voor opschudding zorgde bij fans en de media. De zangeres, door velen beschouwd als een supermodel, betovert met een look die zowel conceptueel als verfijnd was.

Een K-pop-icoon in haute couture-stijl

Lalisa Manobal, beter bekend als Lisa, is de leadrapper en danseres van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BLACKPINK en tevens een van de meest gewilde figuren voor grote luxemerken. Haar rol als merkambassadeur maakt deel uit van een carrière die al gekenmerkt wordt door talloze prestigieuze samenwerkingen en regelmatige optredens op grote modeshows. Door deze samenwerkingen heeft ze zich gevestigd als een stijlicoon, die moeiteloos de overstap maakt van klassieke glamour naar de meest avant-gardistische silhouetten.

PRINSES LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3 december 2025

Een look die flirt met de catwalk

Tijdens het Louis Vuitton-evenement verscheen Lisa in een outfit die eruitzag alsof ze rechtstreeks van de catwalk kwam, een mix van transparante stoffen, grafische lijnen en dramatisch volume. Het middelpunt had een 'viltstift'-effect: de contouren van de top en broek leken direct op haar lichaam getekend. Haar silhouet werd gecompleteerd door wijde, pofmouwen en een dramatische sleep, waardoor elke beweging een mini-haute couture-performance werd, alsof ze over de catwalk liep.

XXL-krullen voor een supermodel-effect

Hoewel de outfit een statement maakte, was het kapsel net zo opvallend: Lisa droeg enorme, volumineuze krullen, ver verwijderd van haar kenmerkende strakke look, en versterkte de illusie van een topmodel op een fotoshoot. Deze weelderige bos haar omlijstte haar gezicht en accentueerde de theatrale dimensie van de outfit, terwijl het tegelijkertijd deed denken aan de hoogtijdagen van supermodellen in de jaren 90. Gecombineerd met een verzorgde make-up en een zelfverzekerde houding gaven deze modekeuzes de hele look een perfect gecontroleerde "off-duty supermodel"-uitstraling.

Een reputatie als "modekameleon"

Het is niet de eerste keer dat Lisa de aandacht trekt in een verbluffend ensemble, en haar reputatie als "modekameleon" groeit met elke verschijning. Bij andere Louis Vuitton-evenementen wisselde ze al af tussen gestructureerde leren looks, vloeiende jurken en kleurrijke breisels, perfect afgestemd op de tijd. Dit vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden en tegelijkertijd direct herkenbaar te blijven, draagt ​​bij aan haar imago als een volwaardige kunstenares, die zich even thuis voelt op concertpodia als op de eerste rij van modeshows.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LISA (@lalalalisa_m)

Met deze outfit bewijst Lisa eens te meer dat ze de codes van haute couture én die van het podium beheerst. Door de grenzen tussen K-popidool, wereldster en modemuze te vervagen, bevestigt ze dat ze niet langer alleen "een Koreaanse zangeres die de aandacht trekt" is, maar een van de centrale figuren in de huidige dialoog tussen popcultuur en luxe.