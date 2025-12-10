Op 80-jarige leeftijd gelooft ze niet meer in fysieke schoonheid en inspireert ze op andere manieren.

Op 80-jarige leeftijd daagt Helen Mirren het gangbare schoonheidsideaal, zoals we dat al decennia kennen, op gedurfde wijze uit. Ze streeft niet langer naar een vaststaand ideaal; ze geeft de voorkeur aan dynamiek, elegantie, die levendige uitstraling die noch afhankelijk is van een spiegel, noch van haar leeftijd. En juist op die manier inspireert ze, met een stijl en energie die uniek zijn voor haar.

Ze heeft een afkeer van het woord 'schoonheid'.

De Brits-Amerikaanse actrice Helen Mirren zou, net als zoveel andere iconen, zich kunnen vastklampen aan de codes van klassieke, gestandaardiseerde schoonheid. Toch trotseert ze die met een bijna verontrustende elegantie. Tijdens het L'Oréal Paris Women of Worth 2025-evenement in Los Angeles verklaarde ze dat ze het woord 'schoonheid' wantrouwt, omdat het te beperkt en te beladen is met vaak onrealistische verwachtingen. Deze term, zo stelt ze, beperkt. Hij bevriest. Vooral naarmate we ouder worden, wanneer het een mijnenveld wordt waar elke rimpel als een belediging wordt beschouwd.

Wat ze het meest waardeert is 'swagger'. Een woord dat een bepaalde houding oproept, een manier van in de wereld staan, een stille zelfverzekerdheid die doorschijnt in haar manier van lopen én in haar lach. 'Swagger' onthult meer over iemand dan alleen zijn of haar uiterlijk, het vertelt een verhaal nog voordat diegene zijn of haar mond opendoet. In haar ogen is uiterlijk niet alles. Energie, daarentegen, liegt nooit. Ze zegt dat ze niet herinnerd wil worden om een gepolijst gezicht of een perfect gevormd figuur, maar om die innerlijke vibratie die de tand des tijds doorstaat en nooit vervaagt.

Comfort gaat voor koketterie.

In haar benadering van mode staat Helen Mirren nu voor iets dat enorm bevrijdend is. Voorbij zijn de dagen van schoenen die de voeten martelen, jurken die te strak zitten om in te ademen en de stijve houdingen die worden opgelegd door overdreven gecodificeerde glamour. Met humor en helderheid herinnert ze ons eraan dat een geslaagde outfit begint met... comfortabele schoenen. Deze simpele 'regel' zegt veel: ware chic ontstaat uit comfort, uit je goed voelen in je eigen huid, je op je gemak voelen met je leeftijd en je eigen stijl omarmen. Een vrijheid die de manier waarop we ons kleden en hoe we naar onszelf kijken, transformeert.

De rode loper: een optreden in plaats van een oordeel.

Wat de rode loper betreft, ziet Helen Mirren die als een podium, niet als een rechtbank. Een vrolijke, bijna theatrale voorstelling, een moment van bezinning dat noch obsessie noch angst verdient. Deze afstandelijkheid stelt haar in staat een wereld te ontmijnen waar imago de boventoon voert en de kleinste 'onvolkomenheid' onder de loep wordt genomen.

Voor haar zijn dit momenten om te spelen, om plezier te hebben, om even een flamboyanter personage te belichamen dan normaal. Daarna gaat ze weer verder met iets anders. Dit vermogen om dingen in perspectief te plaatsen, om glamour met een luchtige toets te benaderen, is misschien wel een van haar meest waardevolle lessen.

Oud worden als een overwinning, niet als een overgave.

En dan is er nog haar kijk op ouder worden. Helen Mirren spreekt er niet over als iets onvermijdelijks of een doodvonnis, maar als een overwinning. Volgens haar is 80 zijn bijna een voorrecht. Nog steeds kunnen werken, lachen, make-up opdoen, genieten van een glas wijn, naar het theater gaan, een film ontdekken of een serie bingewatchen: dit zijn allemaal simpele genoegens die ze ten volle omarmt.

Voor haar betekent ouder worden het vergaren van mogelijkheden, niet van beperkingen. Het betekent het cultiveren van een onverminderde nieuwsgierigheid en een serene relatie met zichzelf. Het betekent vooruitgaan met een herwonnen vrijheid, bevrijd van de obsessie met de mening van anderen.

Haar ware nalatenschap heeft dus niets te maken met een vaststaand esthetisch ideaal. Het ligt in haar manier om met humor, afstandelijkheid en een vrijheid die normen tart, naar het leven te kijken. De Brits-Amerikaanse actrice Helen Mirren belichaamt een levendige, zelfverzekerde en rebelse schoonheid. Een schoonheid die niet meetbaar is, maar voelbaar. Een schoonheid die op 80-jarige leeftijd anders uitstraalt, omdat ze niet langer afhankelijk is van jeugd, maar van attitude.