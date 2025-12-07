Ze valt onder de noemer 'plus size' en poseert zelfverzekerd en herdefinieert de schoonheidsnormen.

Het Amerikaanse model Hunter McGrady maakt een triomfantelijke comeback voor de Sports Illustrated Swimsuit-editie van 2025, gefotografeerd in Zwitserland door Derek Kettela. Als moeder van twee en pionier op het gebied van body positivity poseert ze in een met bont gevoerd badpak en viert ze haar rondingen met een zelfvertrouwen dat de traditionele normen tart.

Een baanbrekende reis in inclusieve mode

Hunter McGrady, sinds 2017 een pionier als een van de meest curvy modellen die in Sports Illustrated Swimsuit verscheen, heeft talloze covers en fotoshoots gesierd – in Anguilla, Costa Rica, Belize en Mexico. In 2024 sloot ze zich aan bij de "Legends"-groep ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het tijdschrift, samen met 26 andere iconen. In 2021 richtte ze het merk All Worthy op (maten XXS tot 5X) en pleit ze voor mode die toegankelijk is voor alle lichaamstypen. Sinds 2019 weigert ze deel te nemen aan niet-inclusieve Fashion Weeks.

Een inspirerende fotoshoot in de Alpen

Voor 2025 verlicht Hunter McGrady de Zwitserse bergtoppen in een met bont afgezet tweedelig pak, zelfverzekerd poserend tegen een besneeuwde achtergrond die haar figuur accentueert. Deze kledingkeuze benadrukt haar rondingen en brengt een duidelijke boodschap over: schoonheid overstijgt maat en leeftijd. "Schoonheid is geen getal, maat, leeftijd of etniciteit – het is van ons allemaal," verklaart ze, in de hoop lezers te inspireren om zichzelf vertegenwoordigd te zien.

Ambassadeur voor geestelijke gezondheid, en meer.

Hunter McGrady, co-host van de podcast "Model Citizen" met haar zus Michaela, werkt samen met merken als Olay, Lane Bryant en Nordstrom, terwijl ze tegelijkertijd het stigma rond depressie en angst doorbreekt. Afkomstig uit een kunstenaarsfamilie, heeft ze haar "te brede" tienerheupen omgetoverd tot een groot pluspunt. Haar mantra: geef prioriteit aan zelfvertrouwen boven uiterlijk, en herinnert iedereen eraan dat "we allemaal liefde waard zijn".

Vertegenwoordigd door One Management en Wilhelmina, heeft Hunter McGrady baanbrekend werk verricht: ze was het eerste plus-size model dat de cover van The Knot (2019) en Health Magazine (2022) sierde. Haar inzet moedigt merken aan om te diversifiëren en bewijst dat inclusiviteit de verkoop stimuleert en het collectief sterker maakt. Via SI Swimsuit verkondigt ze: "Als je jezelf ziet, kun je jezelf zijn."

Kortom, Hunter McGrady belichaamt veel meer dan alleen een model: ze is het symbool van een stille maar krachtige revolutie in de mode-industrie. Met haar zelfvertrouwen, zichtbaarheid en toewijding laat ze zien dat schoonheid niet beperkt is tot rigide normen.