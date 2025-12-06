"Mensen staren me nu aan": na een duikongeluk verandert zijn uiterlijk drastisch

Alejandro "Willy" Ramos, een voormalig professioneel Peruaans duiker, zag zijn leven in 2013 drastisch veranderen tijdens een ongeluk voor de kust van Pisco, Peru. Een noodopstijging vanaf een diepte van 30 meter veroorzaakte ernstige decompressieziekte, waardoor zijn torso en armen opzwollen door aanhoudende stikstofbellen.

Het dodelijke ongeval dat een keerpunt markeert

Tijdens het duiken om schelpdieren te verzamelen, werd Willy's zuurstofslang doorgesneden door een passerende boot, waardoor hij abrupt boven water moest komen zonder de decompressiestops in acht te nemen. De stikstof die in zijn bloed was opgelost, vormde vervolgens enorme bellen in zijn borst en armen, wat leidde tot extreme zwelling (biceps met een omtrek van 62-72 cm) en diepe weefselschade.

Ongemak in de kamers: een uitzonderlijk medisch geval

Deze decompressieziekte, ook wel "kamerziekte" genoemd, treedt op tijdens snelle drukveranderingen, typisch voor diep duiken. In Willy's geval raakten de luchtbelletjes in zijn vlees ingebed, waardoor directe chirurgische verwijdering onmogelijk was. Artsen beschrijven hem als een "uniek geval wereldwijd" en onderzoeken zelfs gelijktijdig andere zeldzame ziekten, terwijl gewrichtspijn en verminderde mobiliteit hem verhinderen zijn beroep uit te oefenen.

Hyperbare behandelingen: langzame en kostbare vooruitgang

Alleen hyperbare kamers, die onder druk zuivere zuurstof toedienen, lossen de belletjes gedeeltelijk op: 30% is na tientallen sessies verdwenen, en er zijn er nog minstens 100 nodig. Zonder adequate sociale zekerheid overleeft Willy met minimale hulp, terwijl zijn lichaam twaalf jaar later nog steeds de littekens draagt.

Staren en isolatie: de psychologische beproeving

"Mensen blijven staan en staren me aan alsof ik een vreemd dier ben, ze noemen me een monster", vertelde hij in 2018 aan de BBC, terwijl hij zijn depressie en angst beschreef in het licht van het medelijden om hem heen. Deze sociale handicap, gevoegd bij zijn fysieke lijden, veranderde een man die als robuust werd beschouwd in een geïsoleerde figuur. Zijn verhaal dwingt respect af: dat van een man die, ondanks zijn lijden, weigert te verstommen en zijn beproeving omzet in een boodschap van preventie en veerkracht.

Het verhaal van Alejandro "Willy" Ramos overstijgt een simpel nieuwsbericht: het belicht de extreme risico's van duiken, die vaak onbekend zijn bij het grote publiek, evenals de menselijke, medische en sociale gevolgen van een ongeval dat een leven verwoest. Twaalf jaar na het incident vecht Willy nog steeds, niet alleen tegen de fysieke gevolgen van ernstige decompressieziekte, maar ook tegen het oordeel van anderen, dat soms pijnlijker is dan de ziekte zelf.