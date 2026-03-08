Psychologen beschouwen deze houding als een van de beste indicatoren van hoge intelligentie.

Intelligentie is niet alleen een kwestie van IQ. Veel psychologen zijn van mening dat de manier waarop iemand denkt en zijn of haar overtuigingen in twijfel trekt, vaak veel meer zegt dan de testscores. Van de eigenschappen die onderzoekers bestuderen, is intellectuele bescheidenheid naar voren gekomen als een bijzonder veelzeggende indicator van hoge intelligentie.

Intellectuele bescheidenheid, een vaardigheid die in de psychologie wordt bestudeerd.

Intellectuele bescheidenheid verwijst naar het vermogen om te erkennen dat iemands kennis beperkt of onvolledig kan zijn. Het houdt in dat men de mogelijkheid accepteert om zich te vergissen, naar tegengestelde argumenten luistert en openstaat voor nieuwe informatie. In de psychologie moet deze eigenschap niet worden verward met een gebrek aan zelfvertrouwen. Het is eerder een vorm van cognitief bewustzijn: het besef dat iemands meningen kunnen veranderen naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Verschillende onderzoekers hebben dit fenomeen bestudeerd. Psycholoog Mark R. Leary en zijn collega's onderzochten met name de cognitieve en sociale kenmerken van intellectuele bescheidenheid. In een studie gepubliceerd in *Personality and Social Psychology Bulletin* tonen ze aan dat "mensen met deze eigenschap over het algemeen meer openstaan voor discussie en minder geneigd zijn tot dogmatisme." Volgens dit onderzoek stelt intellectuele bescheidenheid individuen ook in staat om de kracht van hun overtuigingen nauwkeuriger in te schatten en de beperkingen van hun kennis beter te herkennen.

Een eigenschap die analytisch denken bevordert.

Onderzoek wijst er ook op dat intellectuele bescheidenheid samenhangt met een grondigere manier van informatieverwerking. Mensen die erkennen dat ze zich kunnen vergissen, onderzoeken argumenten die hun overtuigingen tegenspreken doorgaans zorgvuldiger. Ze onderscheiden feiten gemakkelijker van meningen en passen hun oordeel aan wanneer er nieuw bewijsmateriaal naar voren komt.

In een recensie over dit onderwerp benadrukt Mark R. Leary dat "intellectuele bescheidenheid kan leiden tot beter doordachte beslissingen en een betere beoordeling van beschikbare informatie." Volgens hem kan deze cognitieve houding een nauwkeuriger begrip van de wereld bevorderen en bepaalde beoordelingsfouten beperken. Dit vermogen om de eigen zekerheden in twijfel te trekken wordt vaak beschouwd als een teken van intellectuele rijpheid.

Het Dunning-Kruger-effect: wanneer overmoed het oordeel vertekent.

De interesse in intellectuele bescheidenheid wordt mede verklaard door onderzoek naar cognitieve vertekeningen. Een van de bekendste voorbeelden is het Dunning-Kruger-effect , dat in 1999 werd beschreven door de psychologen David Dunning en Justin Kruger in het Journal of Personality and Social Psychology. Hun onderzoek toont aan dat "mensen die het minst competent zijn op een bepaald gebied, soms de neiging hebben hun eigen vaardigheden te overschatten."

Volgens onderzoekers komt deze vertekening voort uit een gebrek aan metacognitieve vaardigheden: wanneer iemand een onderwerp weinig beheerst, wordt het moeilijker om het eigen kennisniveau nauwkeurig in te schatten. Omgekeerd hebben de meest competente personen vaak een genuanceerder beeld van hun kennis. Ze zijn zich meer bewust van de complexiteit van de onderwerpen die ze behandelen en erkennen gemakkelijker wat ze nog niet weten. Dit kritische perspectief is direct verbonden met het begrip intellectuele bescheidenheid.

Een houding die leren bevordert

Naast kritisch denken speelt ook intellectuele bescheidenheid een belangrijke rol in het leerproces. Mensen die hun beperkingen erkennen, zijn over het algemeen meer geneigd om nieuwe informatie te vergaren en hun fouten te corrigeren. Deze openheid kan de kennisverwerving bevorderen en een blijvende intellectuele nieuwsgierigheid stimuleren.

In zijn werk benadrukt Mark R. Leary ook dat "intellectuele nederigheid de kwaliteit van discussies kan verbeteren en meningsverschillen kan verminderen". Mensen die de mogelijkheid accepteren dat ze zich vergissen, staan vaak meer open voor andere standpunten. In een context waarin publieke debatten soms gekenmerkt worden door sterk gepolariseerde posities, kan dit vermogen om de eigen overtuigingen te nuanceren bijdragen aan constructievere uitwisselingen.

Een meer genuanceerde kijk op intelligentie

Dit onderzoek draagt bij aan een bredere evolutie in de manier waarop psychologen intelligentie definiëren. Cognitieve tests en schoolprestaties blijven belangrijke indicatoren, maar ze zijn op zichzelf niet voldoende om alle dimensies van menselijke intelligentie weer te geven.

Tegenwoordig zijn veel onderzoekers ook geïnteresseerd in eigenschappen zoals intellectuele nieuwsgierigheid, kritisch denkvermogen en openheid voor nieuwe ideeën. Vanuit dit perspectief komt intellectuele bescheidenheid naar voren als een belangrijke eigenschap. Het maakt niet alleen een betere beoordeling van de eigen kennis mogelijk, maar ook continu leren en het verfijnen van iemands overtuigingen in de loop der tijd.

De hedendaagse psychologie neigt er dus naar om het traditionele beeld van het 'zelfverzekerde genie' te nuanceren. Volgens verschillende wetenschappelijke studies onderscheiden de meest briljante geesten zich niet alleen door hun redeneervermogen, maar ook door hun vermogen om hun beperkingen te erkennen. Toegeven dat men zich kan vergissen, openstaan voor tegengestelde argumenten en streven naar begrip in plaats van gelijk te hebben: voor veel onderzoekers zou deze houding wel eens een van de meest betrouwbare tekenen van een werkelijk ontwikkelde intelligentie kunnen zijn.