Deze persoonlijkheidstrek wordt eenvoudigweg onthuld door de manier waarop iemand eet.

De manier waarop je eet is niet alleen een kwestie van smaak of gewoontes. Het kan ook bepaalde aspecten van je persoonlijkheid weerspiegelen. Recent psychologisch onderzoek suggereert dat stabiele persoonlijkheidskenmerken eetpatronen beïnvloeden, in die mate dat bepaald gedrag aan tafel aanwijzingen kan geven over je psychische functioneren.

Een onderzoek gebaseerd op belangrijke persoonlijkheidskenmerken.

De onderzoekers gebruikten het 'Big Five'-model, dat persoonlijkheid beschrijft aan de hand van vijf belangrijke eigenschappen. Hun doel was om de verbanden tussen deze psychologische dimensies en verschillende eetgewoonten in het dagelijks leven te onderzoeken.

Hoe het onderzoek werd uitgevoerd

Het onderzoek werd uitgevoerd met 425 jonge vrouwen. De deelnemers vulden vragenlijsten in over zowel hun persoonlijkheid als hun relatie met eten. De onderzoekers waren met name geïnteresseerd in gedragingen zoals emotioneel eten en de mate van controle die men uitoefent over de voedselinname.

De waargenomen verbanden tussen persoonlijkheid en dieet

De resultaten laten zien dat mensen met een hoge mate van neuroticisme vaker geneigd zijn te eten als reactie op emoties zoals stress of angst. Omgekeerd lijken meer aangename en gewetensvolle individuen een meer gestructureerd en gereguleerd eetpatroon te vertonen. Deze verbanden zijn weliswaar matig, maar ze suggereren dat bepaalde eetgewoonten bredere psychologische neigingen kunnen weerspiegelen.

Wat kunnen we hieruit concreet afleiden?

De auteurs benadrukken dat het hier niet gaat om het diagnosticeren van iemands persoonlijkheid aan de hand van eetgewoonten. Eetgedrag biedt hoogstens aanwijzingen, geen definitieve antwoorden. Bovendien, aangezien de onderzoeksgroep beperkt is tot jonge vrouwen, kunnen de resultaten niet worden gegeneraliseerd naar de gehele bevolking.

Ondanks deze beperkingen herinnert dit onderzoek ons eraan dat eten een gedrag is dat nauw verbonden is met emoties en persoonlijkheid. Observeren hoe iemand eet, kan soms inzicht geven in hoe die persoon met stress omgaat, emoties reguleert of zelfbeheersing uitoefent, maar het is nooit voldoende om definitieve conclusies te trekken.