Dromen over spinnen is niet onbelangrijk: inzichten van een psycholoog

Zelfs als je slaapt, kruipen er spinnen door je hoofd. En we hebben het niet over die knappe Spider-Man in zijn strakke pak, maar over dat kleine zwarte beestje waar iedereen bang voor is. Regelmatig dromen over spinnen, tot het punt dat je ze overal ziet als je wakker wordt, is geen toeval. Het weerspiegelt soms de aanwezigheid van een gevaarlijk wezen in je omgeving. Deze spin, die zijn prooi vangt in een zijden web, is in feite een metafoor voor een roofdier dat in de buurt loert.

De spin, een symbool dat spreekt tot het onderbewustzijn.

Er zijn dromen waar je je absoluut niets van herinnert, en andere die een levendige indruk achterlaten. Sommige zijn ook explicieter dan andere. Als je van een klif valt, weet je dat het een verlies van controle symboliseert, of als je achtervolgd wordt, leid je daaruit af dat het je angsten weerspiegelt. Aan de andere kant, als een spin door je gedachten kruipt tijdens je slaap, weet je niet goed wat je ervan moet denken.

Dromen over spinnen is echter niet simpelweg de onbewuste manifestatie van een slopende fobie. Zoals je wellicht weet, is het soms nodig om dieper in de droominterpretatie te duiken om de verborgen boodschappen te begrijpen. Bij gebrek aan een apparaat dat dromen scant en een rapport levert, kunnen we een beroep doen op de wijsheid van de psychoanalyse. En die spin die je onderbewustzijn prikkelt en je slaap verstoort, is misschien helemaal geen dier, maar een mens.

Zoals Tristan-Frédéric Moir, psychoanalyticus en droomuitlegger , analyseert in het tijdschrift Psychologie , zit dit beeld vol onderliggende betekenissen. De spin wordt geassocieerd met het web, met verbinding, met wat bindt... maar ook met wat ons tegenhoudt. In een klassieke psychoanalytische interpretatie kan het een overheersende moederfiguur voorstellen, een ogenschijnlijk liefdevolle aanwezigheid, maar die als verstikkend wordt ervaren. Een liefde die te veel omvat, die zich vastklampt, tot het punt dat het individu zich niet vrij voelt om zichzelf te zijn.

Wanneer een droom een band van controle onthult

De spin, ook al is hij niet altijd giftig, roept spontaan een gevoel van dreiging op. Dromen over spinnen kan daarom een teken zijn van een onevenwichtige emotionele relatie, in het verleden of heden. Een situatie waarin men zich gevangen voelt, zich verplicht voelt en niet in staat is zich te bevrijden. Dit soort dromen komt soms voor bij mensen die zijn opgegroeid in een emotioneel instabiele omgeving, waar liefde voorwaardelijk, onvoorspelbaar of met angst gepaard ging.

In de volwassenheid kan dit patroon zich op andere gebieden herhalen: een te intense romantische relatie, een opdringerige vriendschap, een giftige werkrelatie. De spin wordt dan het symbool van deze stille greep. Ze valt niet altijd frontaal aan, maar wacht, observeert en weeft geduldig haar web.

Een figuur die ook iets over het stel kan zeggen.

In sommige dromen krijgt de spin een uitgesproken relationele dimensie. Het kan een geliefde vertegenwoordigen, maar dan wel iemand die als gevaarlijk voor het emotionele evenwicht wordt ervaren. Een figuur die evenzeer fascineert als beangstigt. De spin roept dan de zwarte weduwe op, die vrouwelijke spin met dodelijk gif die haar soortgenoten in hun geheel verslindt. Met andere woorden, de dierlijke versie van een narcistische misbruiker, die geen gif injecteert, maar simpelweg onze ziel uitzuigt.

In dit geval is het een metafoor voor een allesverslindende liefde, een liefde die veel ruimte inneemt en weinig ruimte overlaat voor de ander. De droom betekent niet per se dat de ander opzettelijk toxisch is, maar eerder dat er sprake is van een onbalans, een emotionele afhankelijkheid of moeite met het stellen van grenzen. Het onderbewustzijn slaat op zijn eigen manier alarm door een spin onder je oogleden te plaatsen.

Een positievere interpretatie

Hoewel de spin een zekere duisternis oproept, zijn niet alle interpretaties somber. Carl Gustav Jung zag de spin ook als een grote schepper, een wever van de innerlijke wereld. Zijn web wordt dan een symbool van transformatie en wederopbouw.

Uiteindelijk kan een droom een voortdurende verandering aankondigen, een subtiele maar diepgaande psychologische transformatie. Het web is hier geen dodelijk wapen, maar een omhullende cocon. Dit beroemde 'vlinder'-effect kan zich ook manifesteren als een spin. Alles is mogelijk in deze levendige droomwereld. Deze verschillende interpretaties zijn niet tegenstrijdig; ze vullen elkaar aan. Een droom over een spin kan tegelijkertijd een greep symboliseren waaruit men zich moet bevrijden en het vermogen om relaties opnieuw vorm te geven.