"Mensen graag tevreden stellen": Is de moeite met nee zeggen gekoppeld aan een persoonlijkheidskenmerk dat veel voorkomt bij vrouwen?

Ja zeggen terwijl je nee bedoelt, spanning vermijden, iedereen tevreden willen stellen... Klinkt dit bekend? Dan ben je niet de enige. Dit gedrag, vaak 'mensen naar de zin willen maken' genoemd, intrigeert psychologen en roept de vraag op: waar komt deze moeite met het stellen van grenzen vandaan?

Wat houdt "mensen tevreden stellen" precies in?

"Mensen behagen" is geen medische diagnose, maar eerder een manier om een neiging te beschrijven waarbij de behoeften van anderen boven die van jezelf worden gesteld. Dit kan zich uiten als een zoektocht naar goedkeuring, een angst om anderen teleur te stellen, of een reflex om conflicten te vermijden.

In de psychologie wordt dit gedrag soms gekoppeld aan copingmechanismen die in de loop der tijd zijn ontwikkeld. Met andere woorden, je hebt wellicht, bewust of onbewust, geleerd dat het anderen naar de zin maken je helpt om geaccepteerd en gewaardeerd te worden, of om de vrede in je omgeving te bewaren.

Sommige onderzoeken koppelen deze neiging ook aan een persoonlijkheidskenmerk genaamd 'vriendelijkheid', afgeleid van het 'Big Five'-model. Dit verwijst naar de bereidheid om samen te werken, empathie te tonen en prioriteit te geven aan harmonieuze relaties. Dit zijn waardevolle eigenschappen, maar ze kunnen er soms toe leiden dat je jezelf verwaarloost.

Waarom wordt deze eigenschap vaak met vrouwen geassocieerd?

Verschillende sociaalwetenschappelijke studies suggereren dat dit gedrag beïnvloed kan worden door onze socialisatie. Sommige mensen – en met name vrouwen – worden van jongs af aan aangemoedigd om attent, verzoenend, conflictvermijdend en empathisch te zijn. Deze verwachtingen zijn niet universeel, maar ze zijn wel aanwezig in veel culturele contexten.

Daardoor kan nee zeggen soms worden gezien als 'onbeleefd', 'egoïstisch' of 'te direct', wat het moeilijker kan maken om voor jezelf op te komen. Na verloop van tijd kunnen deze normen ingeburgerd raken en invloed hebben op hoe je je behoeften uitdrukt. Dit betekent niet dat alle vrouwen 'mensen willen behagen', noch dat dit gedrag alleen bij hen voorkomt. Sociale druk kan echter een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling ervan.

Wanneer de drang om anderen tevreden te stellen uitputtend wordt.

Zorgzaamheid, aandacht en empathie zijn ware sterke punten. Maar wanneer dit consequent ten koste gaat van je eigen behoeften, kan het evenwicht fragiel worden. Deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid benadrukken dat moeite met nee zeggen kan leiden tot emotionele uitputting, stress of frustratie. Door constant te proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen, kun je uit het oog verliezen wat belangrijk voor je is.

Deze dynamiek kan ook leiden tot onevenwichtige relaties, vooral als je grenzen niet duidelijk zijn. Dit betekent niet dat je onverschillig moet worden tegenover anderen. De uitdaging is eerder om een balans te vinden tussen vrijgevigheid en zelfrespect.

Leren nee zeggen (zonder je schuldig te voelen)

Goed nieuws: grenzen stellen is een vaardigheid die je kunt leren. Psychologen hebben het vaak over assertiviteit, oftewel het vermogen om je behoeften duidelijk te uiten en tegelijkertijd die van anderen te respecteren. Dit kan beginnen met simpele dingen: even nadenken voordat je reageert, een verzoek anders formuleren of rustig een weigering uiten.

Nee zeggen maakt je geen slecht mens. Integendeel, het stelt je in staat om je energie, je evenwicht en je authentieke connecties te behouden. Het is niet de bedoeling om je empathie – die een waardevolle eigenschap is – op te geven, maar om die te gebruiken in een verhaal waarin jij er ook toe doet.

Het concept van "anderen willen behagen" benadrukt dus een genuanceerde realiteit: het is menselijk om anderen een plezier te willen doen, maar dat mag niet ten koste gaan van je eigen welzijn. Er is niet één juiste manier om nee te zeggen of grenzen te stellen. Waar het om gaat, is het ontwikkelen van een manier van omgaan met anderen die zowel je vrijgevigheid als je persoonlijke ruimte respecteert. Want zorgen voor anderen is nog duurzamer als je jezelf ook in de vergelijking betrekt.