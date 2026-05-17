Deze weinig bekende mentale kracht zou kenmerkend zijn voor de meest succesvolle mensen in hun vakgebied.

We hebben het vaak over talent, netwerken of geluk om een succesvolle carrière te verklaren. Maar een andere, subtielere sleutel zou wel eens veel meer gewicht in de schaal kunnen leggen. En het goede nieuws is: deze vaardigheid kan ontwikkeld worden, ongeacht je startpunt. Volgens de Harvard Business Review is er een cruciale mentale vaardigheid die velen nog steeds onderschatten.

Een simpele… maar krachtige vaardigheid.

In een artikel in de Harvard Business Review deelt Tapan Singhel, CEO van Bajaj Allianz General Insurance, wat hij beschouwt als de belangrijkste drijfveer achter zijn carrièreontwikkeling: een 'groeigerichte mindset'. Voor hem is het niet zomaar een pluspunt op een cv. Het is een essentiële basis om te gedijen in een constant veranderende arbeidsmarkt.

De 'groeimindset': het idee dat alles verandert.

Dit concept is ontwikkeld door psychologe Carol Dweck aan de Stanford University. Het is gebaseerd op een eenvoudig idee: je vaardigheden zijn niet statisch. Ze kunnen zich ontwikkelen door inspanning, ervaring en leren.

Omgekeerd houdt een 'vaste mindset' in dat je gelooft dat je 'ofwel talentvol bent of niet', of 'wel of niet geschikt bent voor iets'. Dit perspectief beperkt vaak lef en vooruitgang. Een groeimindset daarentegen verandert de perceptie van uitdagingen: een moeilijkheid wordt een kans om te leren, geen bewijs van een gebrek aan vaardigheid.

Drie concrete houdingen om aan te nemen

Tapan Singhel beschrijft 3 reflexen om deze denkwijze te ontwikkelen:

Ten eerste, vermijd je te verschuilen achter omstandigheden. Een fout is geen einde, maar nuttige informatie voor vooruitgang.

Accepteer vervolgens het onbekende. Nieuwe situaties kunnen ongemakkelijk zijn, maar ze bieden ook de meest waardevolle leermogelijkheden.

Durf ten slotte om hulp te vragen. Niemand is een expert in alles, en vooruitgang komt ook voort uit communicatie en constructieve nederigheid.

In een professionele omgeving die wordt gekenmerkt door snel veranderende banen, automatisering en kunstmatige intelligentie, wordt dit vermogen om continu te leren steeds waardevoller. Analyses tonen aan dat bedrijven steeds vaker op zoek zijn naar kandidaten die zich kunnen aanpassen en ontwikkelen, in plaats van kandidaten met statische vaardigheden.

Een brein dat levenslang leert.

Mensen met een vaste mindset vermijden vaak nieuwe situaties uit angst om te falen. Degenen met een groeimindset benaderen dingen anders: zij zien elke fout als een leermogelijkheid. Sommige benaderingen moedigen zelfs aan om "Ik heb gefaald" mentaal te vervangen door "Ik ben nog niet geslaagd". Deze eenvoudige zin opent een constructiever en motiverender perspectief. In deze mindset wordt vooruitgang een natuurlijk proces, in plaats van een constante druk.

De 'groeimindset' is ook gebaseerd op neuroplasticiteit: de hersenen blijven zich ontwikkelen door ervaring. Leren, herhalen en aanpassen van je werkwijze versterkt de neurale verbindingen. Met andere woorden, vooruitgang is geen kwestie van 'natuurlijk talent', maar van dynamiek.

Laten we tot slot bedenken dat er niet slechts één manier is om "professioneel succesvol te zijn". Iedereen heeft zijn eigen ambities, zijn eigen tempo en zijn eigen pad. Succes draait niet om ranglijsten. Voor sommigen ligt het in carrièreontwikkeling. Voor anderen gaat het om balans, creativiteit of simpelweg het plezier van werk dat aansluit bij hun waarden. Het belangrijkste is dat je je goed voelt bij wat je aan het opbouwen bent. En als wat je opbouwt zich in de loop der tijd ontwikkelt, is dat ook een vorm van succes.