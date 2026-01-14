Kijk je vaak op je horloge? Wat zou dat over jou kunnen zeggen?

Het checken van de tijd op je telefoon of horloge lijkt onschuldig. Toch onthult deze simpele handeling hoe onze hersenen acties organiseren die we later moeten uitvoeren. Psychologen noemen dit tijdgebonden prospectief geheugen, oftewel het vermogen om te onthouden dat je iets op een specifiek tijdstip moet doen. Een recente studie toont aan dat het er niet zozeer om gaat hoe vaak we de tijd checken, maar eerder hoe en wanneer we dat doen.

Waarom onderzoekers geïnteresseerd raakten in de klok

Onderzoekers wilden begrijpen waarom sommige mensen beter in staat zijn hun tijdsgebonden intenties te respecteren dan anderen, en waarom dit vermogen met de leeftijd afneemt. Ze richtten zich op tijdmonitoring – die momenten waarop we op de klok kijken om te zien of het juiste moment om te handelen is aangebroken. Hun conclusie is verrassend: strategie is belangrijker dan frequentie.

Een ervaring die dicht bij de werkelijkheid staat.

In het onderzoek voerden 223 volwassenen tussen de 19 en 86 jaar een veeleisende geheugentaak uit waarbij ze moesten onthouden om elke 60 seconden op een toets te drukken. Een klok was zichtbaar en vrij toegankelijk, zoals in het dagelijks leven. De onderzoekers analyseerden het totale aantal blikken op de klok en hoe gefocust die blikken waren, of juist niet, vlak voor het cruciale moment.

Wat jouw kijk op tijd onthult

De resultaten zijn duidelijk. De best presterende werknemers zijn niet degenen die het vaakst op de klok kijken, maar degenen die dat vooral doen als een deadline nadert. Constant op de klok kijken kan duiden op afleiding of angst zonder de efficiëntie te verbeteren. Omgekeerd laat gericht op de klok kijken een goed concentratievermogen en het vermogen om te anticiperen zien.

De rol van leeftijd in tijdmanagement

De studie toont ook aan dat de leeftijdsgebonden afname van prestaties grotendeels verklaard wordt door een verandering in de manier waarop tijd wordt gemonitord. Meer dan de helft van de waargenomen verschillen houdt verband met minder strategisch controleren. Dit betekent dat niet alleen het geheugen verandert met de leeftijd, maar ook de manier waarop we ons synchroniseren met de tijd, en dat deze strategie ontwikkeld kan worden.

Wat dit verandert in het dagelijks leven

In het dagelijks leven moedigen deze resultaten ons aan om onze eigen relatie met de klok te onderzoeken. Zonder plan op de klok kijken heeft weinig zin. Aan de andere kant kan het bepalen wanneer we ernaar kijken of het gebruik van externe herinneringen onze aandacht juist vrijmaken.

Kortom, op de tijd kijken is niet zomaar een reflex. Het is een subtiele maar krachtige indicator van hoe we met onze tijd omgaan en wat onze toekomstplannen zijn. De echte vraag is niet hoe vaak je op de tijd kijkt, maar wanneer en met welk doel.