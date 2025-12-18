Tot wel 300 baby's? De raadselachtige situatie van rijke Chinezen in Amerika.

Extreem rijke Chinezen, gefascineerd door Elon Musks pro-natalistische theorieën, besteden hun dynastieke ambities uit aan Californië. Door uitgebreid gebruik te maken van draagmoeders en exclusieve spermabanken, proberen ze ware erfgenamenlijnen te vestigen, soms met honderden leden. Deze industrie, onthuld door de Wall Street Journal , tart de Chinese wetgeving en roept ernstige beschuldigingen op van uitbuiting en eugenetica.

Het omzeilen van de door Peking opgelegde gezinsbeperkingen.

In China is draagmoederschap strikt verboden en mogen stellen maximaal drie kinderen krijgen. Deze beperkingen weerhouden sommige magnaten er echter niet van om hun heil te zoeken bij klinieken in Californië. Daar kopen ze zogenaamd 'premium' sperma – afkomstig van topatleten of donoren met een hoog IQ – voor ongeveer 2.500 dollar per monster, om Amerikaanse draagmoeders te insemineren en kinderen te verwekken die de Amerikaanse nationaliteit bezitten. Xu Bo, oprichter van Duoyi Network, beweert al meer dan 100 kinderen te hebben en zou naar verluidt minstens 20 zonen willen om de continuïteit van zijn videogame-imperium te waarborgen.

Explosie van de markt voor geselecteerde gameten

Hoewel de Californische wet het aantal kinderen per donor theoretisch beperkt tot 25, wordt deze regel vaak omzeild voor vermogende cliënten. Specialisten zoals Nathan Zhang van IVF USA spreken van massale bestellingen die gericht zijn op het creëren van "genetisch superieure dynastieën", waarbij systematisch gebruik wordt gemaakt van pre-implantatie genetische diagnostiek om te selecteren op bepaalde eigenschappen. Van miljardair Wang Huiwu wordt gezegd dat hij tien dochters heeft verwekt met sperma van modellen, gedreven door een duidelijk verlangen naar allianties en prestige.

Juridische spanningen in Los Angeles

Rechter Amy Pellman heeft publiekelijk haar bezorgdheid geuit: in 2023 verscheen Xu Bo naar verluidt via videoconferentie in een tiental zaken betreffende ouderlijke erkenning, terwijl hij in China verbleef. In Irvine zorgen kindermeisjes voor zijn baby's terwijl hij op visa wacht. Zijn opmerkingen over de vermeende "superioriteit" van jongens hebben tot grote verontwaardiging geleid, zelfs in de rechtbank. Geconfronteerd met deze praktijken heeft Peking strengere sancties tegen draagmoederschap in het buitenland aangekondigd, maar dit heeft weinig daadwerkelijke impact gehad op deze rijke elite.

Ethische excessen: mogelijk incest en de vercommercialisering van het leven

Het gebrek aan duidelijke traceerbaarheid vergroot het risico op incestueuze relaties tussen halfbroers en -zussen die zich niet bewust zijn van hun verwantschap. De vaak ondoorzichtige betalingsregelingen voor draagmoeders zijn eveneens een punt van zorg. In de Verenigde Staten pleiten sommige senatoren voor een verbod op draagmoederschap voor Chinese staatsburgers, ondanks het feit dat het aantal aanvragen sinds 2014 verviervoudigd is. Critici veroordelen dit als flagrante eugenetica, waarbij kinderen worden gebruikt als bezittingen om dynastieke strategieën te bevorderen.

Op weg naar internationale regelgeving?

Deze vaders, die vaak afwezig zijn in het dagelijks leven van hun kinderen, investeren enorme bedragen in het opbouwen van genetische lijnen. Door de strengere regelgeving in China en de verschillen in de Amerikaanse wetgeving blijft er een juridisch vacuüm bestaan. Steeds meer stemmen pleiten voor wereldwijde regelgeving en strikte traceerbaarheid van donoren om deze "babyhandel" met zijn zorgwekkende excessen aan banden te leggen.

Kortom, achter deze op maat gemaakte afstammingsregelingen schuilt een verontrustende kloof tussen de macht van geld en de grenzen van de wet. Door voortplanting te transformeren tot een investeringsstrategie en kinderen tot instrumenten voor erfopvolging of prestige, ondermijnen deze praktijken rechtstreeks de ethische waarden die aan onze samenlevingen ten grondslag liggen. De zaak onthult tevens het onvermogen van nationale wetgeving om geglobaliseerde voortplantingsstromen te reguleren, waarbij de rijksten de wet naar eigen inzicht interpreteren.