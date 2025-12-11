Deze bijna vergeten naam maakt een onverwachte comeback op kraamafdelingen.

Esmée, een ouderwetse naam met een delicate charme, maakt een sterke comeback in Franse kraamklinieken nadat ze bijna volledig uit de registers was verdwenen. Dankzij de zachte klank en de stralende betekenis spreekt de naam een nieuwe generatie ouders aan die op zoek zijn naar originaliteit zonder extravagantie.

Een ouderwetse voornaam die weer in de mode is.

Esmée is afgeleid van het Oudfranse "esmer" en het Latijnse "aestimare" en betekent "geliefd", "gewaardeerd" of "gekoesterd". Dit draagt bij aan de populariteit van de naam bij ouders die waarde hechten aan betekenisvolle namen. De naam werd lange tijd als zeldzaam beschouwd, maar is de laatste tijd weer in de belangstelling komen te staan en voldoet aan alle huidige trends: kort, elegant en gemakkelijk uit te spreken.

Sterk stijgende populariteit

Volgens gegevens van L'Officiel des prénoms 2026 en INSEE is Esmée in één jaar tijd zo'n twintig plaatsen gestegen en werd de naam in 2024 meer dan duizend keer gegeven, terwijl het begin jaren 2010 nog maar om een paar honderd baby's ging. In 2024 bereikte de naam de 40e plaats op de lijst van meest gegeven zogenaamde meisjesnamen, terwijl ze tegelijkertijd haar imago als een "andere" en verfijnde voornaam behield.

Wanneer beroemdheden en tv-series erbij betrokken raken

De trend werd verder aangewakkerd door de keuze van zangeres Louane voor de naam Esmée voor haar dochter, waardoor de naam aanzienlijke media-aandacht kreeg. Personages in fictieve werken en televisieseries met deze naam, samen met de verspreiding ervan naar andere Europese landen, hebben de populariteit ervan onder ouders die moderne en romantische namen waarderen, versterkt.

Waarom Esmée zo populair is bij jonge ouders

Esmée is ook aantrekkelijk vanwege de balans: het roept ouderwetse namen op zonder zelf ouderwets te klinken, en onderscheidt zich van de klassiekers zonder excentriek te zijn. Met zijn diep liefdevolle betekenis – "geliefd" – draagt het een sterke emotionele lading, ideaal voor ouders die vanaf het moment van naamgeving een boodschap van tederheid en waardering voor hun kind willen overbrengen.

Kortom, de heropleving van Esmée illustreert perfect hoe ouders van nu de traditie van voornamen opnieuw vormgeven: door voort te bouwen op het oude om iets nieuws te creëren, waarbij zowel emotie als esthetiek een rol spelen. Met zijn warme betekenis en groeiende populariteit, zonder dat de naam te vaak gebruikt wordt, lijkt Esmée voorbestemd voor een lange en succesvolle toekomst.