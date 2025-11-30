Ze gaf haar drieling (bijna) dezelfde voornaam, en de reden zal je verbazen.

Search here...

Artisha Davis, een moeder uit New Orleans (Louisiana, VS), koos een unieke naam voor haar drieling, geboren in oktober 2024.

Drie voornamen… waarvan niemand weet hoe ze uitgesproken moeten worden

Volgens Today legt Artisha Davis uit dat ze tijdens een nachtelijke Instagram-sessie op zoek naar namen met een sterke betekenis 'Daviane' tegenkwam, een naam die 'geliefd' betekent. Geraakt door deze betekenis creëerde ze twee variaties: 'Davianna' en 'Davian', en gaf ze elk van haar kinderen zo een persoonlijke versie van deze naam die haar dierbaar was.

Deze ongewone keuze heeft echter een grappig nadeel: "Niemand weet hoe je hun namen moet uitspreken," zegt ze lachend. De namen lijken zo op elkaar dat zelfs zij ze soms door elkaar haalt. Ter verduidelijking: "Davianna" wordt uitgesproken als "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", haar enige zoon, als "Day-vee-in" en "Daviane" als "Day-vee-on".

Een familietraditie die wordt doorgegeven

Artisha Davis, zelf een tweeling, legt uit dat deze gewoonte voortkomt uit haar persoonlijke ervaring, aangezien zij en haar zus erg op elkaar lijkende voornamen hebben en vaak het slachtoffer zijn geworden van administratieve vergissingen. Om te voorkomen dat haar vierde dochter, geboren in de herfst, gemarginaliseerd zou worden, koos ze een naam die qua klank en ritme vergelijkbaar was, "Devyn", zodat ze zich opgenomen zou voelen in deze groep broers en zussen die zo dicht bij elkaar in leeftijd zaten.

Dit ongewone verhaal combineert liefde, originaliteit en een oprechte wens om een sterke band te creëren tussen haar kinderen via hun voornamen.

