De veertig naderen is een beetje als een nieuw hoofdstuk beginnen zonder precies te weten wat je kunt verwachten: spannend, soms verwarrend, vaak vol veranderingen. Maar wat als, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, de belangrijkste boosdoener achter onze energiedips niet de leeftijd zelf is? Dat is wat Olivia Drouot (@oliviadrouot), content creator en pilatesinstructeur, suggereert en haar perspectief deelt.

De mythe van de 'mijlpaal' van de middelbare leeftijd

40 worden lijkt voor velen nog steeds synoniem met een "mijlpaal". Het is een bijna plechtig woord, dat een keerpunt oproept, een grens die overschreden moet worden. In een maatschappij die graag de jeugd viert, hebben vrouwen van in de veertig soms het gevoel dat ze zich moeten verontschuldigen voor vermoeidheid of pijntjes. Ze schrijven deze gevoelens vaak toe aan een tragere stofwisseling, onregelmatige hormoonhuishouding of gewoon het verstrijken van de tijd. Volgens Olivia Drouot (@oliviadrouot) is de echte vijand niet het veertig worden zelf, maar de sedentaire levensstijl die geleidelijk aan intreedt, soms zonder dat we het ons realiseren.

Haar boodschap is niet bedoeld om de gevoelens van vrouwen te bagatelliseren; ze benadrukt simpelweg een vaak over het hoofd gezien aspect: het lichaam kan vitaliteit verliezen als het niet regelmatig beweegt. En deze realiteit is geen persoonlijk falen. Het is een natuurlijk fenomeen. Wanneer het dagelijks leven gevuld raakt met verantwoordelijkheden, werk en mentale belasting, merken we al snel dat we op de automatische piloot functioneren en vergeten dat ons lichaam ook aandacht nodig heeft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Olivia | Certified Pilates Instructor (@oliviadrouot)

Als het lichaam op pauze gaat

Olivia herinnert ons eraan dat het lichaam geen instrument is dat tot uitputting toe uitgebuit moet worden, maar een partner. Een partner die, wanneer hij te lang "in de wacht" wordt gezet, uiteindelijk zijn aanwezigheid laat voelen: opgebouwde vermoeidheid, spierspanning, kortademigheid en een dip in de moraal. Niet omdat we 40 zijn, maar omdat we te veel eisen van een lichaam dat we weinig ruimte geven om zich te uiten.

Wat haar boodschap zo inspirerend maakt, is de eenvoud. Je hoeft geen marathonloper te worden of een supergedisciplineerde fitnessroutine te volgen. In plaats daarvan stelt ze toegankelijke oefeningen voor: een paar rek- en strekoefeningen, een langere wandeling dan normaal, pilatesoefeningen of zelfs een paar minuten diep ademhalen. Het zijn deze kleine, discrete maar regelmatige bewegingen die bepaalde pijntjes kunnen verzachten of je energie kunnen verhogen. Je mobieler, alerter en vitaler voelen: dit zijn vaak de sensaties die je zelfvertrouwen herstellen.

Verhuizen is prima, maar nooit onder dwang.

Het is echter essentieel om haar boodschap te nuanceren. Olivia Drouot (@oliviadrouot) deelt haar persoonlijke perspectief, gevormd door haar praktijk, haar beroep en haar levenservaringen. Ja, artsen raden aan om elke dag te bewegen. Ja, het vermijden van overmatig sedentair gedrag bevordert over het algemeen een beter algemeen welzijn. Toch mag dit nooit zomaar een dringende noodzaak worden, een verplichting die een toch al zware mentale belasting alleen maar verder zou verzwaren.

We bewegen als we kunnen. We worden actief als we daar zin in hebben. We gaan vooruit in ons eigen tempo, zonder ons ooit schuldig te voelen. Sommige periodes in het leven laten minder ruimte voor beweging, en dit doet niets af aan de waarde, kracht of schoonheid van degenen die ze doormaken. Zelfcompassie moet altijd centraal staan in het proces.

Kortom, je kunt ervoor kiezen om wat meer beweging in je dagelijks leven te brengen, als je je daar goed bij voelt. Je kunt naar je lichaam luisteren en in je eigen tempo bepalen wat het nodig heeft. Veertig worden voelt dan niet langer als een gevreesd keerpunt. Het kan een rijke, bewuste tijd worden, een vruchtbare bodem om weer in contact te komen met jezelf, om een nieuw, meer uitgelijnd hoofdstuk te schrijven. Want het echte probleem is niet leeftijd, maar hoe je ervoor kiest jezelf te zien.