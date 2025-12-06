Wat artsen na 35 jaar uit zijn neus hebben verwijderd, heeft iedereen geschokt.

Candela Reybaud, een 35-jarige Argentijnse voedingsdeskundige en influencer met 105.000 Instagram-volgers, deelde eind november 2025 een verbluffende medische ontdekking die haar chronische ademhalingsproblemen sinds haar geboorte verklaarde. Een scan, uitgevoerd na een terugkerende bijholteontsteking, toonde aan dat er een vreemd voorwerp in haar rechter neustussenschot zat, dat na 35 jaar van stille obstructie endoscopisch werd verwijderd.

Ademhalingsproblemen die sinds de kindertijd zijn gebagatelliseerd

Sinds haar geboorte in 1990 ademde Candela voornamelijk door haar mond, waarbij er nauwelijks lucht door haar rechterneusgat stroomde bij het inademen, wat sporten, slapen en dagelijkse activiteiten bemoeilijkte. Gewend aan dit ongemak had ze nooit een KNO-arts geraadpleegd. Ze beschouwde het als "persoonlijk normaal" ondanks de impact op haar kwaliteit van leven. Een bijholteontsteking in 2024, aanvankelijk behandeld zonder CT-scan vanwege het gebrek aan lokale toegang, zorgde ervoor dat haar symptomen – pijn in haar rechterwang en een toenemende obstructie – heviger terugkwamen, wat haar uiteindelijk aanzette tot een grondig onderzoek.

De onwaarschijnlijke ontdekking tijdens de scan

Op de scans was een klein vreemd voorwerp te zien, slechts enkele millimeters groot, dat zich in het neustussenschot had genesteld en na tientallen jaren een rhinoliet had gevormd. De arts verwijderde het via een endoscoop in bijna twee uur: een stukje gevouwen en opgerolde plakband, verkalkt door de tijd. "Eerst begrepen we niet wat het was," vertelt Candela, voordat het onverwachte voorwerp dat haar luchtstroom al zo lang blokkeerde, duidelijk werd geïdentificeerd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een publicatie gedeeld door Candela Reybaud | Gemakkelijke en gezonde recepten (@candelanutri)

De waarschijnlijke oorsprong die verband houdt met de geboorte

Haar moeder herinnert zich een episode van ademnood op de neonatale afdeling, waar een neussonde was ingebracht voor beademing: de tape waarmee de apparatuur was vastgezet, kan losgeraakt zijn en tijdens het verwijderen vast zijn blijven zitten. "Het is de enige logische verklaring die we hebben gevonden", legt de moeder uit, die de onwaarschijnlijkheid, maar ook de coherentie van deze hypothese benadrukt, gezien het ontbreken van andere voor de hand liggende oorzaken.

Een frisse wind en een boodschap van bewustzijn

Na de extractie ademt Candela "elke dag beter" en ontdekte ze op 35-jarige leeftijd het gevoel van vrije neusgaten, wat direct een verbetering in haar dagelijks leven betekende. Haar Instagram-video ging viraal en moedigde mensen aan om chronische symptomen niet te bagatelliseren: "Als mijn ervaring iemand helpt om tijdig medische hulp te zoeken, is het de moeite waard geweest." Dit uiterst zeldzame geval onderstreept het belang van een controle bij aanhoudende, zelfs chronische, ongemakken.

Het unieke verhaal van Candela Reybaud illustreert hoe het lichaam zich stilletjes kan aanpassen aan onverwachte afwijkingen, soms een heel leven lang. Haar "verbijsterende" reis herinnert ons eraan dat aanhoudende symptomen nooit genegeerd mogen worden, zelfs niet wanneer ze deel lijken uit te maken van onze "normaliteit". Door haar ervaring te delen, helpt ze de trivialisering van bepaalde aandoeningen te doorbreken en moedigt ze iedereen aan om naar de signalen van hun lichaam te luisteren.