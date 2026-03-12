Gehoorverlies: Deze 23-jarige Amerikaanse vrouw deelt haar diagnose om andere vrouwen te helpen.

Caroline Lusk (@carolinusk op TikTok), een Amerikaanse contentmaker met miljoenen volgers op sociale media, heeft onlangs publiekelijk bekendgemaakt dat ze ernstig doof is, in de hoop mensen te inspireren die hetzelfde meemaken.

Hoorapparaten en een implantaat komen er binnenkort aan.

Caroline Lusk plaatste een video op TikTok na een bezoek aan een KNO-arts. Uit het onderzoek bleek dat ze aanzienlijk, ernstig en op sommige plekken zelfs zeer ernstig gehoorverlies had – voornamelijk in haar linkeroor, ernstiger dan in haar rechteroor. In haar video legt ze de verschillende stadia uit: "normaal, licht, matig, ernstig, matig, ernstig, zeer ernstig en zeer ernstig komt overeen met doofheid", waarmee ze de onverwachte ernst van haar aandoening op haar leeftijd benadrukt.

Voorlopig draagt ze hoortoestellen, maar een cochleair implantaat zal later nodig zijn omdat haar toestand zal blijven verslechteren. Er staat ook een preventieve MRI-scan van haar linkeroor gepland om een mogelijke cyste of goedaardige tumor uit te sluiten.

Een ontroerend getuigenis om de eenzaamheid te verdrijven.

'Hoe heb ik me zo door de wereld kunnen bewegen? Het is ongelooflijk wat het lichaam allemaal kan compenseren,' vertrouwt ze me toe, ontroerd door deze onbewuste aanpassing. Na zes uur zoeken naar soortgelijke verhalen op TikTok en Instagram, besluit ze zelf haar verhaal te delen: 'Als mijn video maar één meisje minder alleen laat voelen, is het de moeite waard.' Haar boodschap is een mix van kwetsbaarheid en moed, en moedigt iedereen aan om naar hun lichaam te luisteren en de signalen van onze gezondheid nooit te onderschatten.

Fans ontroerd en vol steunbetuigingen

De reacties stroomden binnen: "Je moed is inspirerend, je helpt zoveel mensen!" , of "Op 23-jarige leeftijd al zo sterk, bedankt dat je je verhaal deelt", schreven haar volgers, die haar kwetsbaarheid prezen omdat die gehoorverlies bij vrouwen onder de 30 normaliseert.

Uiteindelijk wist Caroline Lusk een verwoestende diagnose om te zetten in een boodschap van hoop. Ze bewees dat het delen van haar gehoorverlies op 23-jarige leeftijd andere vrouwen kan behoeden voor isolement. Haar authenticiteit op TikTok herinnert ons eraan dat gehoorgezondheid geen leeftijdsgrens kent en dat digitale solidariteit soms levens kan veranderen.