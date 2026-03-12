Gehoorverlies: Deze 23-jarige Amerikaanse vrouw deelt haar diagnose om andere vrouwen te helpen.

Welzijn
Léa Michel
@cluskk/Instagram

Caroline Lusk (@carolinusk op TikTok), een Amerikaanse contentmaker met miljoenen volgers op sociale media, heeft onlangs publiekelijk bekendgemaakt dat ze ernstig doof is, in de hoop mensen te inspireren die hetzelfde meemaken.

Hoorapparaten en een implantaat komen er binnenkort aan.

Caroline Lusk plaatste een video op TikTok na een bezoek aan een KNO-arts. Uit het onderzoek bleek dat ze aanzienlijk, ernstig en op sommige plekken zelfs zeer ernstig gehoorverlies had – voornamelijk in haar linkeroor, ernstiger dan in haar rechteroor. In haar video legt ze de verschillende stadia uit: "normaal, licht, matig, ernstig, matig, ernstig, zeer ernstig en zeer ernstig komt overeen met doofheid", waarmee ze de onverwachte ernst van haar aandoening op haar leeftijd benadrukt.

Voorlopig draagt ze hoortoestellen, maar een cochleair implantaat zal later nodig zijn omdat haar toestand zal blijven verslechteren. Er staat ook een preventieve MRI-scan van haar linkeroor gepland om een mogelijke cyste of goedaardige tumor uit te sluiten.

Een ontroerend getuigenis om de eenzaamheid te verdrijven.

'Hoe heb ik me zo door de wereld kunnen bewegen? Het is ongelooflijk wat het lichaam allemaal kan compenseren,' vertrouwt ze me toe, ontroerd door deze onbewuste aanpassing. Na zes uur zoeken naar soortgelijke verhalen op TikTok en Instagram, besluit ze zelf haar verhaal te delen: 'Als mijn video maar één meisje minder alleen laat voelen, is het de moeite waard.' Haar boodschap is een mix van kwetsbaarheid en moed, en moedigt iedereen aan om naar hun lichaam te luisteren en de signalen van onze gezondheid nooit te onderschatten.

Fans ontroerd en vol steunbetuigingen

De reacties stroomden binnen: "Je moed is inspirerend, je helpt zoveel mensen!" , of "Op 23-jarige leeftijd al zo sterk, bedankt dat je je verhaal deelt", schreven haar volgers, die haar kwetsbaarheid prezen omdat die gehoorverlies bij vrouwen onder de 30 normaliseert.

Uiteindelijk wist Caroline Lusk een verwoestende diagnose om te zetten in een boodschap van hoop. Ze bewees dat het delen van haar gehoorverlies op 23-jarige leeftijd andere vrouwen kan behoeden voor isolement. Haar authenticiteit op TikTok herinnert ons eraan dat gehoorgezondheid geen leeftijdsgrens kent en dat digitale solidariteit soms levens kan veranderen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Het "Ik ben zonder reden uitgeput"-syndroom: hoe maart onze ritmes verandert

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Het "Ik ben zonder reden uitgeput"-syndroom: hoe maart onze ritmes verandert

Je slaapt goed, je agenda is niet drukker dan normaal... en toch voel je je moe. Als dit...

Slaapverlamming: deze aandoening treft bijna één op de drie mensen.

Stel je voor dat je je niet kunt bewegen, ervan overtuigd dat er een dreigende aanwezigheid in je...

Slapen met de luiken open: de "Nederlandse methode" die de slaap kan verbeteren.

Moeite met inslapen, 's nachts wakker worden of je moe voelen bij het wakker worden: slaap is voor...

Beter slapen dankzij lichaamstemperatuur: dit detail wordt vaak vergeten voor het slapengaan.

Een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien, kan je nachtrust veranderen: je lichaamstemperatuur moet dalen om...

Dit detail, dat vaak over het hoofd wordt gezien, kan van invloed zijn op hoe we ouder worden.

Wat als de manier waarop je het verstrijken van de tijd ervaart, een rol speelt in hoe je...

De onverwachte kracht van lachen op de hart- en vaatgezondheid, volgens een onderzoek.

Lachen wordt vaak gezien als een simpele emotionele reflex. Sommige wetenschappelijke onderzoeken suggereren echter dat het ook een...