De onverwachte kracht van lachen op de hart- en vaatgezondheid, volgens een onderzoek.

Lachen wordt vaak gezien als een simpele emotionele reflex. Sommige wetenschappelijke onderzoeken suggereren echter dat het ook een meetbare invloed op het hart kan hebben.

Een onderzoek dat vragen oproept

Onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van het University of Maryland Medical Center onderzocht de effecten van lachen op de cardiovasculaire functie. Volgens dit onderzoek kan twee minuten oprecht lachen fysiologische effecten teweegbrengen die vergelijkbaar zijn met die van een korte sessie matige lichamelijke activiteit, zoals ongeveer 20 minuten rustig joggen. De wetenschappers observeerden dat lachen leidde tot verwijding van de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer verbeterde.

Omgekeerd kan mentale stress vaatvernauwing veroorzaken, oftewel een vernauwing van de bloedvaten, wat de druk op het cardiovasculaire systeem kan verhogen.

Hoe lachen de bloedvaten beïnvloedt

Onderzoekers beoordeelden de reactiviteit van bloedvaten bij deelnemers die werden blootgesteld aan verschillende emotionele prikkels. Bij het bekijken van humoristische filmpjes verwijdden de slagaders aanzienlijk. Het tegenovergestelde effect werd waargenomen bij het zien van stressvolle scènes.

Deze verwijding bevordert een betere zuurstofvoorziening van het weefsel en een soepelere bloedstroom. Volgens het team uit Maryland werkt lachen als een "mini-workout" voor de bloedvaten, wat bijdraagt aan hun flexibiliteit.

Het verlagen van stresshormonen, met name cortisol en adrenaline, speelt ook een rol. Chronisch verhoogde niveaus van deze hormonen worden in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Lachen en hartgezondheid: wat zegt het onderzoek?

Hart- en vaatziekten behoren volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog steeds tot de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Risicofactoren zijn onder andere hoge bloeddruk, roken, gebrek aan lichaamsbeweging en chronische stress.

Verschillende studies hebben het verband tussen positieve emoties en hartgezondheid onderzocht. Publicaties in tijdschriften zoals Circulation, het tijdschrift van de American Heart Association, suggereren dat emotioneel welzijn mogelijk samenhangt met een verlaagd cardiovasculair risico.

Lachen, als uiting van positieve emotie, past in deze dynamiek. Het stimuleert het middenrif, verhoogt tijdelijk de hartslag en induceert vervolgens een fase van spier- en vaatontspanning.

Een aanvulling, geen vervanging.

Onderzoekers uit Maryland benadrukken echter één essentieel punt: lachen vervangt geen regelmatige lichaamsbeweging of aanbevolen medische maatregelen.

Gestructureerde lichaamsbeweging verbetert de cardiorespiratoire capaciteit, versterkt de hartspier en helpt bij het beheersen van gewicht en bloeddruk. Lachen daarentegen werkt meer als een tijdelijke fysiologische oppepper. Het kan echter wel bijdragen aan een algehele hartgezonde levensstijl, met name door te helpen bij het beheersen van stress.

De rol van stress bij hart- en vaatziekten

Chronische stress wordt erkend als een verergerende factor voor het cardiovasculaire systeem. Volgens de Franse Federatie voor Cardiologie kan langdurige stress bijdragen aan hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. Door de psychische spanning tijdelijk te verminderen, zou lachen dus indirect kunnen helpen het hart te beschermen.

Sommige onderzoeksteams zijn ook geïnteresseerd in complementaire therapieën gebaseerd op humor of 'lachtherapie' in ziekenhuisomgevingen, hoewel deze benaderingen nog grondig wetenschappelijk onderzoek vereisen.

Lachen integreren in het dagelijks leven

Zonder een recept voor humor voor te schrijven, nodigen de resultaten van het onderzoek ons uit om na te denken over de rol van positieve emoties in onze algehele gezondheid. Het kijken naar een komedie, het delen van een prettig moment of het cultiveren van zelfspot lijken misschien onbeduidend. Toch roepen deze momenten meetbare fysiologische reacties op. In een maatschappij waar stress alomtegenwoordig is, zou het waarderen van deze momenten onderdeel kunnen zijn van een bredere aanpak ter preventie.

Samenvattend suggereert onderzoek van het University of Maryland Medical Center dat lachen aantoonbare effecten heeft op de vaatfunctie, door vaatverwijding te bevorderen en stresshormonen te verlagen. Hoewel het lichaamsbeweging of goede medische controles niet vervangt, kan het een waardevolle aanvulling zijn op de cardiovasculaire gezondheid. Des te meer reden om de kracht van een goede lach niet te onderschatten.