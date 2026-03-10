Slaapverlamming: deze aandoening treft bijna één op de drie mensen.

Stel je voor dat je je niet kunt bewegen, ervan overtuigd dat er een dreigende aanwezigheid in je kamer rondwaart. Dit is geen horrorfilm, maar slaapverlamming, een aandoening die volgens de Cleveland Clinic bijna 30% van de wereldbevolking minstens één keer in hun leven treft.

Het moment zwevend tussen droom en werkelijkheid.

Dit fenomeen treedt op precies op het moment dat het lichaam overgaat van slapen naar wakker zijn. Je bent bij bewustzijn, je kunt je kamer zien, maar je kunt geen spier bewegen. Het gevoel van benauwdheid op de borst, de angstaanjagende hallucinaties (kwaadaardige figuren, spookachtige stemmen) en de paniek van verstikking duren van enkele seconden tot twee minuten. Een huiveringwekkende ervaring die een blijvende indruk achterlaat.

Waarom verlamt je brein je?

Tijdens de REM-slaap remt de hersenen spierbewegingen af om te voorkomen dat dromen werkelijkheid worden. Slaapverlamming treedt op wanneer het bewustzijn terugkeert voordat het lichaam volledig wakker is. Veelvoorkomende oorzaken zijn slaapgebrek, onregelmatige schema's, slaapapneu, stress, angst, narcolepsie of zelfs bepaalde medicijnen.

De borden die niet liegen

Je kunt niet spreken of gebaren maken, maar je ogen bewegen. Angst overheerst, soms gepaard met het gevoel je lichaam te verlaten. Deze stoornis komt vaker voor bij mensen tussen de 20 en 30 jaar en verergert onder stress; wakker maken is meestal voldoende om de episode te beëindigen.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel

Er bestaat geen wondermiddel tegen een volledige aanval, maar preventie is wel mogelijk. Zorg daarom voor een onberispelijke slaaphygiëne: regelmatige slaapschema's, een donkere kamer en geen schermen. Pak eventuele onderliggende problemen aan (cognitieve gedragstherapie, antidepressiva indien nodig). Concentreer je tijdens een aanval op een kleine beweging (zoals het bewegen van een vinger) om jezelf sneller te kunnen 'ontspannen'.

Een enkele aanval kan leiden tot angst voor het slapengaan, waardoor je nachten daarna verstoord raken. Wees lief voor jezelf: vermoeidheid en verwardheid na een aanval zijn normaal. Als het terugkeert, kan een slaaponderzoek narcolepsie of slaapapneu aan het licht brengen.

Slaapverlamming is uiteindelijk niet bovennatuurlijk, maar het kan wel behoorlijk verontrustend zijn. Wees gerust: deze tijdelijke black-out bedreigt je gezondheid niet, alleen je nachtrust. Geef prioriteit aan je slaap, zodat je 's ochtends rustig wakker wordt.