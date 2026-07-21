Kan de maan echt invloed hebben op de menstruatie? Dit is wat de wetenschap erover zegt.

De maan heeft mensen altijd gefascineerd en talloze overtuigingen gevoed, met name die rond de menstruatiecyclus. Omdat de duur van beide bijna gelijk is, is het verleidelijk om een verband te veronderstellen. Maar wat zegt wetenschappelijk onderzoek hierover? De antwoorden zijn genuanceerder dan ze op het eerste gezicht lijken.

Een overtuiging die eeuwenlang stand heeft gehouden.

Het idee dat de maan invloed kan hebben op de menstruatie is niet nieuw. In veel culturen wordt het hemellichaam geassocieerd met vruchtbaarheid, lichaamscycli en vrouwelijkheid. Deze theorie is met name gebaseerd op een simpele observatie: de maancyclus duurt ongeveer 29,5 dagen, terwijl de menstruatiecyclus gemiddeld 28 dagen duurt.

Daarnaast wordt er vaak een andere vergelijking gemaakt: als de maan invloed heeft op de getijden, waarom zou ze dan geen invloed hebben op ons lichaam? Een hypothese die lange tijd als een mythe werd beschouwd vanwege een gebrek aan degelijk wetenschappelijk bewijs.

Een onderzoek wakkert het debat opnieuw aan.

In 2021 leverde een team van Duitse onderzoekers onder leiding van chronobiologe Charlotte Helfrich-Förster nieuwe inzichten. De wetenschappers bestudeerden gegevens van 22 vrouwen die hun menstruatiecyclus gemiddeld vijftien jaar lang hadden bijgehouden.

Uit hun analyse blijkt dat er soms een synchronisatiefenomeen kan optreden. Bij sommige deelnemers met een menstruatiecyclus van meer dan 27 dagen leek de menstruatie tijdelijk samen te vallen met de licht- en zwaartekrachtcycli van de maan. Deze correlatie was echter niet constant en ook niet universeel. Ze verscheen periodiek en verdween dan weer, zonder dat er bij elke persoon een identiek patroon te zien was.

Een band die met de tijd lijkt te verzwakken.

Onderzoekers hebben ook vastgesteld dat deze synchronisatie met de leeftijd minder vaak voorkomt. Een andere factor zou ook een rol kunnen spelen: onze moderne levensstijl. Blootstelling aan kunstlicht, of het nu van straatverlichting of schermen komt, kan biologische ritmes verstoren die voorheen meer werden beïnvloed door natuurlijke cycli. De periodes waarin de synchronisatie het meest uitgesproken leek, vielen samen met de lange winternachten, wanneer het maanlicht het meest aanwezig is.

De conclusies dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Hoewel deze resultaten intrigerend zijn, kunnen we er niet uit concluderen dat de maan systematisch invloed heeft op de menstruatie. De studie is gebaseerd op een beperkt aantal deelnemers en de waarnemingen variëren aanzienlijk van persoon tot persoon. De auteurs benadrukken zelf dat onderzoek met een grotere steekproef nodig is om deze mechanismen beter te begrijpen en het bestaan van een daadwerkelijk verband te bevestigen of te weerleggen.

Een fascinerende aanwijzing, maar geen zekerheid.

Tot op heden heeft de wetenschap geen definitief bewijs geleverd voor de invloed van de maan op de menstruatiecyclus. Sommige waarnemingen suggereren dat er bij sommige mensen af en toe een synchronisatie kan optreden, maar dit blijft sporadisch en komt lang niet op grote schaal voor.

Deze vraag (kan de maan echt invloed hebben op de menstruatie?) herinnert ons eraan dat het menselijk lichaam complex is en dat veel factoren, zoals de omgeving, licht en biologische ritmes, op subtiele wijze met elkaar kunnen interageren. Dit is wederom een reden om deze resultaten met een open blik te benaderen... zonder een veelbelovende hypothese meteen als zekerheid te beschouwen.