Niet kunnen slapen zonder achtergrondgeluid: onderzoekers zien het als veel meer dan zomaar een gewoonte.

Welzijn
Anaëlle G.
Photo d'illustration : pvproductions / Freepik

Slapen met achtergrondgeluiden – een ventilator, natuurgeluiden of een tv-programma – is een veelvoorkomende gewoonte die veel mensen helpt om de stilte 's nachts te maskeren en gemakkelijker in slaap te vallen. Wanneer stilte echter een bron van intense angst wordt, zien specialisten dit vaak als een teken van onderliggende angst of stoornissen zoals een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) of een obsessief-compulsieve stoornis (OCS), in plaats van een simpele voorkeur.

Een wijdverbreide en vaak nuttige gewoonte

Volgens een onderzoek uit 2023 voegt meer dan een derde van de volwassenen achtergrondgeluid toe aan hun bedtijdroutine. Witte of roze ruis (lage en neutrale frequenties) maskeert externe verstoringen zoals huishoudelijke of straatgeluiden, wat een rustgevendere slaap bevordert voor mensen met een lichte slaap. Deze routine kan ook voortkomen uit een gewoonte uit de kindertijd, bijvoorbeeld door op te groeien in een lawaaierig huis, en kent geen echte nadelen zolang het een comfortabele keuze blijft.

Wanneer stilte angst oproept

Het echte waarschuwingssignaal komt wanneer stilte niet langer neutraal is, maar angst opwekt. De tijd voor het slapengaan, vrij van afleiding, maakt plaats voor een vloedgolf aan gedachten die eindeloos blijven rondspoken: dagelijkse zorgen, irrationele angsten of piekeren. Hoewel achtergrondgeluiden in eerste instantie dienen om deze leegte te "vullen" en deze gedachten te vermijden, kunnen ze een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) maskeren, die wordt gekenmerkt door overmatige bezorgdheid die het dagelijks leven en de slaap verstoort.

Het verband met OCD en dwangrituelen

In sommige gevallen van obsessief-compulsieve stoornis (OCS) wordt de behoefte aan geluid een rigide ritueel om ervoor te zorgen dat alles "precies goed" is. Een specifiek volume of type geluid kalmeert bijvoorbeeld de angst die ontstaat wanneer er in de stilte opdringende gedachten opkomen. Therapeuten merken op dat bedtijd een moment is waarop obsessies vaak ontstaan, en dat achtergrondgeluid dan fungeert als afleiding om de geest bezig te houden zonder er te diep op in te gaan.

Weten wanneer je een professional moet raadplegen

Het is tijd om te overwegen of de afwezigheid van geluid intense angst, spierspanning of slaapproblemen elders veroorzaakt. Symptomen zoals prikkelbaarheid overdag, chronische vermoeidheid of een inflexibel slaapritme wijzen vaak op de behoefte aan ondersteuning. Cognitieve gedragstherapie (CGT), met name voor angststoornissen of obsessief-compulsieve stoornis (OCS), helpt mensen geleidelijk te wennen aan stilte en een rustige, onafhankelijke slaap te herwinnen.

Heb je achtergrondgeluid nodig om te slapen? Het is vaak onschadelijk, maar als stilte je angst aanjaagt, verdient het aandacht. Door de oorzaken te achterhalen – angst, dwangstoornis of een simpele gewoonte – wordt het mogelijk om deze angst om te zetten in een vredige nacht, met of zonder geluid, voor een werkelijk herstellende slaap.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Wat neurowetenschap onthult over onze moeite om tot rust te komen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

