Stress, immuunsysteem, stemming: wat seksuele activiteit nu echt kan veranderen.

Seksuele activiteit wordt vaak geassocieerd met plezier. De wetenschap is er echter ook vanuit een ander perspectief in geïnteresseerd: de effecten ervan op lichaam en geest. Verschillende studies suggereren dat seksuele relaties invloed kunnen hebben op stress, stemming en zelfs bepaalde mechanismen van het immuunsysteem.

Een mogelijke versterking tegen stress

Stress hoort bij het dagelijks leven, maar bepaalde activiteiten kunnen het lichaam helpen er beter mee om te gaan. Seksuele activiteit kan daar een van zijn. Tijdens de geslachtsgemeenschap komen er verschillende hormonen vrij die geassocieerd worden met welzijn, waaronder oxytocine en endorfine. Deze stoffen worden vaak in verband gebracht met gevoelens van ontspanning, plezier en verbondenheid met de partner.

Een onderzoek dat bijvoorbeeld in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Psychology werd gepubliceerd, toonde aan dat mensen die regelmatig seks hebben, een gematigdere stressreactie vertonen in bepaalde gespannen situaties. Onderzoekers denken dat dit effect verband houdt met zowel hormonale mechanismen als de emotionele verbondenheid die vaak met intimiteit gepaard gaat. Simpel gezegd: je goed voelen over je lichaam en je partner vertrouwen kan bijdragen aan een heilzaam gevoel van ontspanning.

Een mogelijke invloed op de stemming

Seksuele activiteit beperkt zich niet tot een fysiek moment; ook de hersenen spelen een rol. Tijdens opwinding en orgasme komen verschillende neurotransmitters en hormonen in beeld. Dopamine wordt bijvoorbeeld vaak geassocieerd met gevoelens van plezier en motivatie. Oxytocine, ook wel het 'bindingshormoon' genoemd, is gekoppeld aan gevoelens van verbondenheid en nabijheid.

Deze chemische reacties kunnen tijdelijk de stemming verbeteren en gevoelens van angst of spanning verminderen. Na een intiem moment ervaren sommige mensen een gevoel van kalmte, tevredenheid of emotionele verbondenheid.

Natuurlijk hangen deze effecten niet alleen af van de fysieke dimensie. De relationele context, het vertrouwen en de kwaliteit van de relatie spelen ook een belangrijke rol in hoe je deze momenten ervaart.

Een verband onderzocht met het immuunsysteem

Wetenschappers zijn ook geïnteresseerd in de mogelijke effecten van seksuele activiteit op het immuunsysteem. Een onderzoek van onderzoekers aan de Wilkes University in de Verenigde Staten toonde aan dat mensen die één of twee keer per week seks hadden, hogere niveaus van immunoglobuline A (IgA) vertoonden. Dit molecuul speelt een rol in de afweer van het lichaam tegen bepaalde infecties.

Dit betekent niet dat seksuele activiteit op zich bescherming biedt tegen ziekte. Het immuunsysteem wordt beïnvloed door vele factoren: slaap, voeding, stress, lichaamsbeweging en de algehele gezondheid. Deze resultaten suggereren echter dat intimiteit een van de elementen kan zijn die bijdragen aan het algehele evenwicht van het lichaam.

Waarom voel je je soms slaperig na

Je hebt het misschien al gemerkt: na een orgasme kan een gevoel van vermoeidheid of diepe ontspanning optreden. Ook hier spelen hormonen gedeeltelijk een rol. Het lichaam maakt prolactine en oxytocine aan, twee stoffen die geassocieerd worden met ontspanning en een gevoel van emotionele verzadiging. Deze chemische cocktail kan een kalme toestand bevorderen die bevorderlijk is voor het in slaap vallen. Een betere slaapkwaliteit kan vervolgens bijdragen aan fysiek herstel, stressmanagement en emotioneel evenwicht.

Effecten die van persoon tot persoon verschillen.

Net als bij veel andere aspecten van welzijn, zijn de effecten van seksuele activiteit niet universeel. Ze kunnen variëren afhankelijk van tal van factoren: je gezondheid, je stressniveau, je relatie met je partner en zelfs je relatie met je eigen lichaam. Seksuele activiteit is geen wondermiddel om je humeur of gezondheid te verbeteren.

Deze wetenschappelijke bevindingen mogen niet worden geïnterpreteerd als een aansporing om seks te hebben "voor een goede gezondheid". Seksualiteit blijft een zeer persoonlijke dimensie die niet kan worden gemeten aan de hand van frequentie of een norm. Sommige mensen hebben wat men een actief seksleven noemt en vinden daar voldoening in. Anderen hebben weinig of geen seks, uit keuze of vanwege een bepaalde levensfase, en dat kan voor hen net zo goed prima zijn. Het belangrijkste is dat iedereen zijn of haar intimiteit op zijn of haar eigen manier kan beleven, met respect voor het eigen lichaam, de eigen verlangens en de eigen grenzen.

Uiteindelijk leert dit onderzoek ons één simpel ding: intimiteit gaat niet alleen over plezier. Het kan ook een rol spelen in emotioneel evenwicht, ontspanning en hoe je je in je lichaam voelt.