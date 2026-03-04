"Te dik": Deze plus-size model, die kritiek krijgt op haar rondingen, wakkert het debat over fatfobie opnieuw aan.

Het lichaam van vrouwen wordt nog steeds becommentarieerd, geanalyseerd en beoordeeld – zelfs als het om internationale mode-iconen gaat. De recente golf van kritiek op Ashley Graham bewijst dit: ondanks de vooruitgang van de body positivity-beweging blijft fatfobie diep in onze geest verankerd.

Ashley Graham, een pionier op het gebied van meer inclusieve mode.

Al meer dan tien jaar is Ashley Graham uitgegroeid tot een van de toonaangevende gezichten van lichaamsdiversiteit in de mode. In 2016 schreef ze geschiedenis door als eerste plus-size model de cover van de Sports Illustrated Swimsuit Issue te sieren. Een krachtig symbool in een industrie die lange tijd gedomineerd werd door ultradunne figuren.

Op de catwalks, tijdens de Fashion Weeks en op de rode loper verkondigt ze een simpel maar krachtig idee: alle lichaamstypes hebben hun plek. Rondingen, volle heupen, een strakke buik, ronde armen – niets hoeft verborgen of gecorrigeerd te worden. Haar boodschap is duidelijk: schoonheid gaat niet over maat, maar over uitstraling. En door de jaren heen heeft ze zich uitgebreid uitgesproken over zelfacceptatie, de druk om te voldoen aan schoonheidsidealen en de noodzaak om de diversiteit aan lichamen te vertegenwoordigen. Een geëngageerde stem in een wereld waar uiterlijk nog steeds de boventoon voert.

Een lawine aan opmerkingen over haar lichaamsbouw volgde.

Onlangs zorgden foto's van het model voor een golf van reacties op sociale media. Sommige internetgebruikers vonden haar "overdreven rondingen" erg heftig, terwijl anderen bepaalde delen van haar lichaam belachelijk maakten.

Dit soort opmerkingen valt onder de categorie van wat bekend staat als 'fat shaming': spot of discriminatie op basis van gewicht. Dit fenomeen is gedocumenteerd in talrijke sociaalwetenschappelijke studies, die aantonen dat mensen die als 'overgewicht' worden beschouwd, vaker het doelwit zijn van maatschappelijke oordelen – en vrouwen in het bijzonder.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan stigma rondom gewicht echter aanzienlijke psychologische gevolgen hebben: angst, depressie en een verminderd zelfvertrouwen. Het probleem beperkt zich dus niet tot een paar ongepaste opmerkingen. Het betreft de geestelijke gezondheid en het fundamentele respect voor individuen.

Hardnekkige fatfobie in de mode

Hoewel lichaamsdiversiteit zeker vooruitgang boekt in sommige reclamecampagnes en op een paar catwalks, blijven dominante normen sterk aanwezig. De afgelopen jaren hebben verschillende waarnemers een duidelijke heropleving van extreme magerheid in bepaalde modegebieden geconstateerd, aangewakkerd door esthetische trends en discussies rondom afslankbehandelingen.

In deze context krijgt de zichtbaarheid van Ashley Graham een bijzondere dimensie. Ze belichaamt een alternatief voor beperkende normen en herinnert ons eraan dat voluptueuze, gespierde of krachtige lichamen geen "trend" zijn, maar een realiteit. Andere modellen, zoals Laetitia Casta, hebben zich ook uitgesproken over de evolutie van de normen en de druk die door de decennia heen op modellen is uitgeoefend. Mode verandert, maar de eisen blijven.

Wanneer de kritiek ook van vrouwen komt

Een opvallend element van deze aflevering: sommige negatieve reacties kwamen van andere vrouwen. Deze constatering roept vragen op: zijn slankheidsnormen zo diep ingeworteld dat ze soms vergelijking en rivaliteit aanwakkeren, ten koste van solidariteit? Fatfobie is niet alleen het werk van kwaadwillende individuen. Het is ingebed in een cultureel systeem dat bepaalde lichaamsvormen waardeert en andere onzichtbaar maakt. Het ontmantelen van deze systemen vergt tijd, bewustwording en een oprechte collectieve wil.

Een debat dat verder gaat dan de spreekpodia.

Het gaat niet alleen om mode. In veel landen veroordelen organisaties discriminatie op basis van gewicht op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en in de media. Een studie uit 2019, gepubliceerd in The Lancet Public Health, benadrukte dat "gewichtsstigma de algehele gezondheid kan schaden, ongeacht de body mass index." De onderzoekers pleitten voor een onderscheid tussen "volksgezondheid en moreel oordeel."

Uiteindelijk herinnert Ashley Graham ons er, door te blijven poseren, over de catwalk te lopen en zich uit te spreken, aan dat geen enkel lichaamstype een onderwerp van spot zou moeten zijn. Haar lichaam is geen onderwerp van publiek debat: het is van haar. Hoewel de normen evolueren, bewijzen de reacties die zogenaamde 'niet-standaard' figuren oproepen dat er nog een lange weg te gaan is. Elke uitspraak, elke assertieve representatie, draagt daarom bij aan het verruimen van de ruimte. En aan het versterken van een fundamentele waarheid: jouw lichaam, in al zijn uniekheid, verdient respect en zichtbaarheid.