Hoe lukt het deze expat om in een vijfsterrenhotel te wonen voor minder dan de huurprijs?

Reis
Fabienne Ba.
@diamantelv/Instagram

Verhuizen naar een ander land om geld te besparen is niet langer ongebruikelijk. Het is echter wel intrigerend om een standaard appartement in te ruilen voor een vijfsterrenhotelsuite voor de prijs van huur. Dit is de gedurfde stap van een Britse expat – @diamantelv op Instagram – die haar levensstijlkeuze volledig omarmt.

Een gewenste vertrekplaats ver weg van het Verenigd Koninkrijk.

Diamanté Laiva (@diamantelv), bekend van haar deelname aan het programma "Love Island", heeft besloten het Verenigd Koninkrijk te verlaten en zich in Zuidoost-Azië te vestigen. Op haar sociale media deelt ze een levensstijl waar veel jongeren van dromen: ze beweert in een luxehotel te wonen voor ongeveer 500 dollar per maand, oftewel circa 420 euro.

In een video laat ze haar lichte suite zien met een volledig uitgeruste keuken, een gezellige woonkamer en een onbelemmerd uitzicht over de stad. Regelmatige schoonmaak is inbegrepen, waardoor ze veel huishoudelijke klusjes niet hoeft te doen. Volgens haar kost deze levensstijl haar minder dan haar vorige woning in het Verenigd Koninkrijk.

Waarom zo'n lage prijs?

De kosten van levensonderhoud verschillen enorm tussen landen. Sommige steden in Zuidoost-Azië bieden aanzienlijk lagere prijzen dan steden in West-Europa, zowel voor huisvesting als voor dagelijkse benodigdheden. Hoewel het exacte adres nog niet officieel is bevestigd, plaatsen sommige online commentatoren de vestiging in Da Nang, Vietnam. Deze kuststad staat bekend als een aantrekkelijke plek voor expats en remote workers vanwege de combinatie van moderne voorzieningen, een prettige leefomgeving en redelijke prijzen.

In sommige toeristische bestemmingen bieden hotels aantrekkelijke maandtarieven voor langere verblijven, vooral buiten het hoogseizoen. Voor het hotel garandeert dit een stabiele bezettingsgraad. Voor u kan deze optie luxe comfort betekenen tegen een onderhandelde prijs.

Diensten die een wellnessverblijf waardig zijn.

Volgens haar berichten is de prijs inclusief toegang tot tal van voorzieningen: spa, sauna's, zwembad en ontspanningsruimtes. Diamanté Laiva (@diamantelv) noemt verschillende sauna's en diverse wellnessfaciliteiten. Ze legt ook uit dat ze regelmatig dineert in een van de restaurants van het hotel en geniet van een panoramisch uitzicht over de stad. Het zwembad, dat 's avonds open is, zou een van de doorslaggevende factoren zijn.

Je kunt je vast wel voorstellen hoe het voelt: je dag afsluiten met een paar baantjes in het zwembad en dan terugkeren naar een brandschone suite. Dit soort content spreekt tot de verbeelding. Het idee om een traditionele vakantiewoning te vervangen door een all-inclusive pakket spreekt steeds meer mensen aan die op zoek zijn naar vrijheid en een optimaal budget.

Een trend die wordt aangewakkerd door thuiswerken

Zijn ervaring past in een bredere trend: strategische emigratie. Door de opkomst van werken op afstand kiezen veel professionals voor bestemmingen waar hun koopkracht groter is. Bepaalde regio's in Zuidoost-Azië, maar ook in Latijns-Amerika en Oost-Europa, worden vaak genoemd vanwege de combinatie van een gematigde kosten van levensonderhoud, een aangenaam klimaat en een infrastructuur die geschikt is voor freelancers.

Achter de inspirerende beelden schuilen echter ook praktische zaken: visa, ziektekostenverzekering, belastingen en culturele aanpassing. Sociale media tonen vaak de idyllische omgeving, maar elk emigratieproject verdient zorgvuldige overweging.

Tussen inspiratie en realiteit

De reacties op haar video's zijn enthousiast. Velen zeggen dat ze het wel willen proberen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat hotelprijzen variëren afhankelijk van het seizoen, de duur van het verblijf en eventuele afspraken. Wat op een bepaald moment in een bepaalde stad mogelijk is, is geen universele regel.

Bovendien biedt een hotelverblijf flexibiliteit en inbegrepen diensten, maar sommigen geven misschien de voorkeur aan de stabiliteit van een traditionele woning. Het verhaal van Diamanté Laiva (@diamantelv) laat vooral zien dat er verschillende manieren zijn om in de wereld te leven, afhankelijk van je prioriteiten en strategie.

Uiteindelijk weerspiegelt de suite met spa en zwembad de kosten van levensonderhoud en de mogelijkheden die bepaalde economische omstandigheden bieden. Het is een uitnodiging om je horizon te verbreden, maar vergeet niet om elke stap zorgvuldig te plannen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
