En australsk gründer hevder å ha utviklet en personlig kreftvaksine for hunden sin ved hjelp av ChatGPT.

Stilt overfor hundens kreft bestemte den australske gründeren Paul Conyngham seg for å prøve en uvanlig tilnærming. Han hevder å ha brukt kunstig intelligens og genetisk analyse for å designe en personlig eksperimentell vaksine for å behandle kjæledyrets sykdom. Initiativet hans, utført med støtte fra forskere og under vitenskapelig veiledning, har nylig fått oppmerksomhet fra det vitenskapelige miljøet og gjenopplivet diskusjoner om potensialet til AI i personlig medisin.

Et desperat forsøk på å redde hunden sin

Historien begynner når Rosie, en hund adoptert av Paul Conyngham, får diagnosen en aggressiv form for kreft. Til tross for flere veterinærbehandlinger , inkludert kirurgi og cellegift, fortsetter sykdommen å utvikle seg.

Ifølge rapporter i flere internasjonale medier, «bremset tilgjengelige behandlingsalternativer bare sykdomsutviklingen.» Stilt overfor denne situasjonen bestemte gründeren Paul Conyngham, en spesialist innen kunstig intelligens og dataanalyse, seg for å utforske andre veier. Målet hans: å bedre forstå svulstens genetiske opprinnelse for å forsøke å utvikle en målrettet behandling.

Den australske teknologigründeren Paul Conyngham forklarer hvordan han brukte ChatGPT/AlphaFold (brukte 3000 dollar uten bakgrunn i biologi) for å lage en tilpasset MRNA-vaksine for å behandle hundens kreftsvulster. Uvirkelig. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14. mars 2026

Med hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT

For å gjennomføre prosjektet sitt bruker Paul Conyngham flere verktøy for kunstig intelligens, inkludert ChatGPT og AlphaFold, et program som kan analysere proteinstruktur. Det første trinnet innebærer å sammenligne hundens sunne DNA med svulstens DNA for å identifisere mutasjonene som er ansvarlige for kreften. Denne genetiske analysen gjør det deretter mulig å identifisere de endrede proteinene som kan bli målrettet av en behandling.

Ved hjelp av disse dataene bruker gründer Paul Conyngham kunstig intelligens til å analysere mutasjoner og utvikle en terapeutisk strategi. Han bruker ChatGPT til å strukturere prosjektets stadier og utforske ulike vitenskapelige tilnærminger. Til tross for manglende bakgrunn i biologi, samarbeider han deretter med forskere for å transformere denne informasjonen til en vaksineprototype.

En eksperimentell vaksine basert på mRNA-teknologi

Behandlingen som er utviklet er basert på budbringer-RNA (mRNA)-teknologi, som allerede er brukt i noen nyere vaksiner og studert i en rekke kreftstudier. Ved å bruke de genetiske dataene som ble innhentet, kunne forskere involvert i prosjektet syntetisere en personlig vaksine som er utviklet for å stimulere hundens immunsystem slik at den gjenkjenner og angriper kreftceller.

Vaksinen ble deretter administrert i henhold til en protokoll overvåket av veterinærforskere med etiske godkjenninger for denne typen eksperimentell behandling. Ifølge de involverte forskerne er dette et av de første forsøkene på en personlig kreftvaksine designet spesielt for en hund.

Oppmuntrende resultater, men fortsatt eksperimentelt.

De første resultatene som ble observert hos Rosie anses som «oppmuntrende» av forskerne som er involvert i prosjektet. Noen svulster skal angivelig ha «krympet i størrelse etter at behandlingen ble gitt».

Eksperter understreker imidlertid at «denne typen tilnærming fortsatt er eksperimentell». Vaksinen bør ikke betraktes som en kur mot kreft, men snarere som en lovende forskningsvei som kan forbedre livskvaliteten for noen dyr. Forskere påpeker også at personlige terapier basert på budbringer-RNA for tiden er gjenstand for en rekke studier innen både veterinær- og humanmedisin.

En illustrasjon av potensialet til AI i personlig medisin

Utover Rosies personlige historie fremhever dette initiativet den raske utviklingen av medisinsk teknologi. Bruken av kunstig intelligens-verktøy for å analysere genetiske data og utforme personlige behandlinger skaper økende interesse for biomedisinsk forskning. Noen forskere mener at «denne typen tilnærming på lang sikt kan bidra til utviklingen av mer personlige kreftbehandlinger, både hos dyr og mennesker».

Oppsummert er eksperimentet som ble utført med Rosie foreløpig et isolert tilfelle. Likevel illustrerer det hvordan kunstig intelligens og genomikk etter hvert kan forandre måten komplekse sykdommer studeres og behandles på.