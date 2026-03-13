Tjue kameler ekskludert fra «skjønnhetskonkurranse» etter kunstige modifikasjoner

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Yazan Karkouti/Pexels

I flere land i Midtøsten feirer konkurranser kamelenes utseende. Ved et nylig arrangement ble imidlertid rundt tjue dyr diskvalifisert etter oppdagelsen av kunstige modifikasjoner som var ment å «forbedre utseendet deres».

Konkurranser som er svært populære blant oppdrettere

I flere land i Gulfen tiltrekker kamel-"skjønnhetskonkurranser" seg mange oppdrettere hvert år. Disse svært populære arrangementene bringer sammen dyr som er avlet og presentert for en jury som har i oppgave å vurdere ulike estetiske kriterier.

Blant de observerte elementene er hodeformen, kroppens harmoni, pelsenes kvalitet og dyrets holdning når det paraderer for dommerne. Kameler som utmerker seg med sitt utseende og eleganse kan da vinne spesielt viktige priser, noen ganger ledsaget av betydelige pengepremier. I denne sammenhengen investerer noen oppdrettere betydelig tid og energi i å forberede dyrene sine til konkurranse.

Kosmetiske endringer oppdaget

På et nylig arrangement i Al Musanaa i Oman gjorde veterinærer som undersøkte dyrene en uventet oppdagelse. Flere kameler viste tegn på kunstige modifikasjoner som var ment å «forbedre utseendet deres».

Ifølge rapporter i diverse medier skal noen dyr angivelig ha fått Botox eller fyllstoffer for å endre utseendet på ansiktene eller leppene sine. Andre prosedyrer skal også ha blitt utført for å fremheve visse fysiske egenskaper som er spesielt verdsatt i denne typen konkurranse. Etter disse undersøkelsene tok arrangørene en klar avgjørelse: 20 kameler ble diskvalifisert fra konkurransen.

Praksis som anses som juks

I disse konkurransene er reglene strenge. Dyr må presenteres i sin naturlige tilstand, uten noen modifikasjoner som har til hensikt å påvirke utseendet deres. Botox, hormonbehandlinger eller andre kosmetiske prosedyrer er derfor strengt forbudt. Arrangørene anser disse praksisene som en form for svindel, ettersom de kunstig endrer kriteriene som dommerne vurderer.

Utover spørsmålet om rettferdighet, legger konkurransearrangørene også vekt på potensielle risikoer for dyrehelse. Noen prosedyrer kan utføres under uegnede forhold og føre til komplikasjoner.

En kontrovers som allerede har oppstått tidligere

Dette er ikke første gang denne typen skandale har brutt ut i verden av kamel-"skjønnhetskonkurranser". I 2021 ble mer enn 40 dyr diskvalifisert fra en stor festival i Saudi-Arabia etter at det ble oppdaget at Botox endret utseendet deres.

Disse hendelsene har fått arrangørene til å styrke veterinærkontrollene før konkurranser. Målet er å begrense forsøk på svindel og sikre at dyr presenteres uten kunstig inngripen.

Debatten om dyrs plass blusset opp igjen

Disse konkurransene er en viktig tradisjon i deler av Midtøsten, hvor kameler har en betydelig kulturell og historisk plass. Imidlertid møter disse arrangementene også kritikk. Enkelte dyrevelferdsorganisasjoner, både i Frankrike og i utlandet, fortsetter å snakke ut mot denne typen konkurranse.

De understreker at kameler – og dyr generelt – ikke bør betraktes som avlsprodukter eller «utstillingsdyr» som oppdrettes, trenes eller avles utelukkende for å vinne premier og utmerkelser. For disse organisasjonene gjenoppliver disse konkurransene regelmessig en bredere debatt: dyrs plass i samfunnene våre og avlspraksisene som kan utvikles rundt jakten på ytelse eller estetikk.

Oppsummert tjener den nylige utelukkelsen av disse kamelene som en påminnelse om at bak disse «spektakulære» begivenhetene ligger et dypere spørsmål: hvor langt skal vi gå for å feire skjønnhet – enten det er menneskelig eller dyrisk?

