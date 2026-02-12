Han innrømmer å ha løyet om at «hunden hans ble tatt bort», og det vekker raseri blant internettbrukere.

Sosiale medier kan være en utrolig lekeplass, men også et skikkelig minefelt. Cyril Schreiner, en fransk innholdsskaper kjent for sine humoristiske videoer på TikTok og Instagram, lærte dette på den harde måten. Hans siste «spøk», som simulerte kidnappingen av mopsen hans Albert, utløste en massiv bølge av sinne på nettet, og forvandlet det han anså som en «spøk» til en viral skandale.

Bløffen som gikk for langt

Det hele startet for omtrent en måned siden. Cyril Schreiner lagde falske overvåkingsopptak som viste den påståtte bortføringen av Albert av maskerte fremmede (han brukte ikke engang sin virkelige hund: en sekk med poteter fungerte som stedfortreder). 5. februar la han ut en rørende video der han «fant» Albert, og lot som om han var enorm lettet. Følgerne hans, rørt av historien, delte deretter sine egne historier om bortkomne kjæledyr, i den tro at det hele var iscenesatt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Cyril Schreiner (@cyrilschr)

Tilståelsen og den offentlige unnskyldningen

Stilt overfor økende press og kontroverser innrømmet Schreiner løgnen sin 10. februar i en unnskyldningsvideo lagt ut på TikTok og Instagram. Han forklarte at hans opprinnelige intensjon var utelukkende humoristisk: «Jeg ville skape underholdning, glede», sa han, samtidig som han erkjente at noen ting «ikke er for spøk». Han innrømmet å ha oppført seg tåpelig og insisterte på at han aldri mente å være respektløs mot folk som faktisk hadde mistet kjæledyrene sine.

Cyril Schreiner delte også at han hadde hatt «et vanskelig personlig år», preget av en gradvis desillusjon av sosiale medier og en nesten automatisk produksjon av videoer. Han hevder at han ikke handlet ut fra økonomiske kalkulasjoner, men innrømmer å ha mistet partnerskap, troverdighet og penger på grunn av denne falske kidnappingen.

Internettbrukernes eksplosive sinne

Til tross for disse unnskyldningene var den offentlige reaksjonen voldsom. Tusenvis av internettbrukere uttrykte sin forargelse og kalte gesten «manipulerende», «respektløs» eller verre. Mange mente at «denne bløffen bagatelliserer smerten til familier som virkelig har blitt utsatt for kjæledyrtyveri». Oppfordringer til boikott spredte seg: likerklikk ble fjernet, abonnementer kansellert, og det var til og med trusler om rettslige skritt mot plattformene for feilinformasjon. På bare noen få dager gikk Cyril Schreiner fra populær influenser til digital paria.

Denne saken illustrerer perfekt risikoen ved å lage innhold for enhver pris. Cyril Schreiner, som bygde sitt rykte på absurd humor og familiesketsjer, føyer seg inn på listen over influencere som har krysset grensen til humor. Dyreliv er ikke noe man skal spøke med, og det er uakseptabelt å utnytte deres vanskelige situasjon for å skape blest. Å late som om det er en dyrebortføring, selv for en antatt sketsj, trivialiserer et reelt traume som tusenvis av familier har opplevd hvis kjæledyr har blitt tragisk stjålet. Denne typen innhold krysser en etisk grense: bak humoren ligger reell lidelse, og dette bør aldri brukes som bare «komisk materiale».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av oli & monday 🐶💙 (@olietmonday)

Til syvende og sist er ikke denne kontroversen bare en «engangsskandale»: den tjener som en påminnelse til alle innholdsskapere og deres lokalsamfunn. Engasjement og blest bør ikke prioriteres over respekt og ansvar. Saken Cyril Schreiner og mopsen hans Albert viser at grensen mellom humor og respektløshet kan være svært tynn på sosiale medier.