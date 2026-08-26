Hun ser for seg en løsning for å redde dyr i tilfelle brann.

Når det bryter ut brann i en bygning, kan mennesker rope om hjelp eller signalisere fra et vindu. Stilt overfor de voldsomme flammene er imidlertid kjæledyr hjelpeløse og venter desperat bak døren. For å varsle brannmannskaper om deres tilstedeværelse og forhindre at de omkommer, har et kommunikasjonsbyrå laget sikkerhetsklistremerker som skal vises godt synlig ved inngangen til huset.

Rapporter tilstedeværelsen av et dyr for å forhindre tragedier.

I avisenes «lokalnyheter»-seksjoner er branner en vanlig forekomst og skaper ustanselig overskrifter. Selv om de fleste rapporter nesten ingen skader rapporterer og primært fokuserer på materielle skader, nevner de nesten aldri kjæledyrs skjebne, bortsett fra når historien får en heroisk eller dramatisk tone.

Likevel er disse små skapningene i frontlinjen når brannen sprer seg og fortærer bygningen, etasje for etasje. Og eierne deres, ute og gjør ærender eller er opptatt med arbeid, er ikke alltid der for å passe på dem og redde dem fra fare. Noen velger derfor å utstyre hjemmene sine med kameraer for å holde øye med dem på avstand.

Men når det utenkelige skjer – på grunn av en uheldig gasslekkasje, en ulykke i hjemmet eller en kriminell handling – er det for sent å gripe inn. Dyr kan ikke tvinge opp låsen eller vri om håndtaket. De er fanget, og skrikene deres er dempet sammenlignet med den øredøvende knitringen av en ild. Noen ganger, sammenkrøpet i et hjørne av stuen eller gjemt under et møbel, unnslipper de brannmannskapenes oppmerksomhet, som er tvunget til å handle raskt. Og selv om de fleste lokale historier har en lykkelig slutt, slipper ikke alle dyr uskadd unna. Derfor er det viktig å tydelig og visuelt indikere deres tilstedeværelse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Pims og Chloé (@pimstheaussie)

Et klistremerke som kan redde liv

Alle har brukt klistremerker på et tidspunkt: for å dekorere en kalender, lyse opp en ganske kjedelig skoleplanlegger, dekorere baksiden av bilen sin, eller gi tenåringsrommet et snev av personlighet. Klistremerket designet av byrået STUDIO DO'COM tjener imidlertid ikke et estetisk formål, men et viktig et. Det er tenkt som et varseltegn, og har et tegneserieaktig bilde av kjæledyret vårt. Et sterkt budskap følger med dette klistremerket, og det kan redde forsvarsløse levende vesener: «Et dyr inni».

Dette klistremerket, designet etter samme prinsipp som de berømte «baby om bord»- eller «nabolagsvakt»-skiltene, festes deretter til inngangsdøren som et SOS-varsel eller en viktig påminnelse. Mer eksplisitt enn en personlig dørmatte med hele familien på avsatsen, synliggjør det de som noen ganger er usynlige. Et velkomment initiativ for å beskytte de som gjør hverdagen vår bedre. I kommentarene legger internettbrukere til den «praktiske» informasjonen på en nesten samarbeidende måte. «En brannmannvenn ba meg allerede om å feste klistremerket i nærheten av dørhåndtaket for bedre synlighet», spesifiserer en av dem.

Et støttende system tilpasset alle omstendigheter

Bak STUDIO DO'COM står en kvinne som deler livet og kjærligheten sin med Brioche, en liten hund, samt flere værhårskompiser. Hun er grafisk designer av yrke, og bruker talentet sitt til en edel sak. Hun lager ikke bare spesialtilpassede illustrasjoner til ære for kjæledyr, men designer også nyttig tilbehør beregnet for bred distribusjon. Bekymret for sine egne dyrs skjebne når hun flytter hjemmefra, var det bare naturlig at hun ville bruke sitt kunstneriske preg for å forbedre deres velvære.

Denne kreative sjelen, hvis hjem ligner Noahs ark, har utvidet designene sine for å tilpasse seg alle nødsituasjoner. I tillegg til klistremerket som gjorde henne berømt, tilbyr hun også magneter som kan festes bak på bilen i tilfelle en ulykke på veien.

Mer enn bare et klistremerke som oppmuntrer til all slags «tullete» oppførsel, er dette en betryggende kreasjon, en garanti for sikkerhet. For dyreeiere er det en lettelse.