Slik hjelper du kjæledyret ditt med å takle varmen hjemme bedre

Når temperaturen stiger, merker også kjæledyrene våre effektene av varmen. Hunder, katter og andre selskapsdyr er mindre i stand til å regulere temperaturen deres enn oss. Noen få enkle forholdsregler kan bidra til at de får en mer komfortabel og fredelig sommer.

Ferskvann tilgjengelig til enhver tid for å holde seg godt hydrert

Hydrering er den første nøkkelen til å hjelpe kjæledyret ditt (hund eller annet dyr) med å takle varmen bedre. Sørg for at vannskålen deres alltid inneholder rent, friskt (ikke kaldt) vann, og at den regelmessig etterfylles. Å legge til flere vannkilder rundt i huset kan også oppmuntre kjæledyret ditt til å drikke mer. Det er et enkelt trinn som bidrar til å opprettholde velværet deres når temperaturen stiger.

Skap et friskere og mer behagelig interiør

Hjemmet ditt kan bli et skikkelig fristed mot varmen. I løpet av de varmeste timene bør du lukke skodder, persienner eller gardiner for å begrense solens innslipp. Benytt deg av kjøligere tider, tidlig morgen eller kveld, for å lufte og friske opp luften. La kjæledyret ditt (hund eller annet dyr) få fri tilgang til de kjøligste rommene, for eksempel de med flislagt gulv der det naturlig kan hvile. En kjølematte, en trygt plassert vifte eller passende kjøleklær kan også gi ekstra komfort.

Hvis du ikke har noe «spesifikt» utstyr, kan et kjølig, fuktig håndkle på gulvet bli et komfortabelt sted hvor kjæledyret ditt kan velge å legge seg ned når det trengs. Og hvis hjemmet ditt fortsatt er vanskelig å kjøle ned til tross for innsatsen din, bør du vurdere andre alternativer: å midlertidig huse kjæledyret ditt på et kjøligere sted med venner eller familie, eller å besøke kjæledyrvennlige etablissementer (hunder eller andre dyr) med klimaanlegg kan være en god løsning i perioder med intens varme.

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Tilpass turer og leketid

Under en hetebølge må hundens rutine justeres. Velg turer tidlig om morgenen eller om kvelden, når luften er kjøligere. I de varmeste timene er det best å unngå lange turer, løpeturer og anstrengende lek. Vær også oppmerksom på underlaget: asfalt som varmes opp av solen kan brenne potene deres. Selv en kort spasertur kan bli ubehagelig for følgesvennen din.

Vær oppmerksom på vanlige misforståelser: et dyr (hund eller annet) kan få heteslag selv i skyggen. Et varmt, dårlig ventilert eller for fuktig miljø kan raskt bli farlig. La aldri kjæledyret ditt være alene i en bil, selv ikke i noen få minutter, da temperaturen i bilen kan stige veldig raskt.

Forsiktig oppfriskning av kjæledyret ditt

For å hjelpe kjæledyret ditt til å føle seg litt kjøligere, er noen enkle tiltak effektive og respektfulle for deres komfort. Du kan forsiktig fukte magen, armhulene og potene deres med lunkent eller litt kaldt vann.

Unngå imidlertid å væte hodet eller ryggen: disse områdene er ikke ideelle for å hjelpe den med å spre varme og kan være ubehagelige. Unngå også iskalde dusjer eller plutselige nedsenkinger i veldig kaldt vann, noe som kan forårsake termisk sjokk. For hunder som liker vann, kan et lite basseng eller et område hvor de kan dyppe potene være en fin måte å kjøle seg ned på.

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Økt årvåkenhet for mer følsomme hunder

Noen hunder er spesielt sårbare for høye temperaturer. Dette gjelder spesielt brachycephalic hunder, et begrep som betyr «korthodet». Morfologien deres gjør pusting og varmeregulering vanskeligere.

Blant de berørte rasene er engelsk bulldog, fransk bulldog, mops, pekingeser og bostonterrier. For disse hundene er det viktig å være enda mer forsiktig: begrense utflukter til de kaldeste tidene på dagen, sørge for nøye tilsyn og sørg for et så komfortabelt miljø som mulig.

Å gjenkjenne tegnene på heteslag

Vær nøye med kjæledyrets oppførsel (hund eller annet). Sterk pesing, ekstrem tretthet, vegring mot å bevege seg, overdreven spyttproduksjon, uvanlig gange eller sløvhet kan være tegn på heteslag.

Hvis du er i tvil, eller hvis kjæledyret ditt viser disse symptomene, kontakt en veterinær umiddelbart. Du kan også ringe veterinærvakten 3115 , et gratis døgnåpent nummer som vil henvise deg til en veterinær på vakt i ditt område.

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Med disse få enkle vanene bør kjæledyret ditt (hund eller annet) kunne nyte sommeren under bedre forhold. Din daglige oppmerksomhet er deres beste allierte for å holde seg komfortabel og sunn i varmt vær.