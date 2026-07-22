Denne feilen under sommerturer kan sette hunden din i fare

Når temperaturen stiger, er det fortsatt viktig med turer for hundens velvære. Men under en hetebølge kan visse vaner fort bli risikable. Spesielt én feil fortjener din fulle oppmerksomhet: å ta med hunden din ut på glovarm terreng i løpet av de varmeste timene på dagen.

Tjære kan bli en skikkelig felle

Vi tenker ofte på lufttemperaturen ... men mye mindre på bakketemperaturen. Likevel kan asfalt, asfalt eller til og med sand bli glohett under en stekende sol. Siden hunden din går rett på potene sine, er noen få minutter noen ganger nok til å forårsake smertefulle brannskader. Røde, irriterte, sprukne eller til og med blemmer på potene er alle tegn på at bakken var altfor varm. En tur som skulle ha vært hyggelig kan da bli til et virkelig ubehagelig minne.

Et veldig enkelt tips før du drar

Før du drar ut, kan du gjøre en rask test. Plasser baksiden av hånden eller foten på asfalten i 5 til 7 minutter: hvis du føler trang til å ta den av deg umiddelbart fordi det er for varmt, vil hunden din føle det samme ... ved å gå på den. I dette tilfellet er det best å endre ruten din, velge gress, grusveier eller skyggefulle områder, eller til og med utsette turen til et kjøligere tidspunkt.

Vi gjør det vi kan under denne hetebølgen.

Alt avhenger selvfølgelig av omgivelsene dine. Hvis du bor i nærheten av en park, et jorde eller et stort gressområde, er det ideelt. Hunden din kan nyte en mer behagelig tur uten å måtte gå på asfalt, spesielt tidlig på morgenen når det fortsatt er kjølig.

Men i hjertet av byen, hvor det er betong overalt, må man ofte hanskes med begrensninger. En hund må gå ut for å forrette sine behov, og avhengig av rase, alder eller temperament vil den trenge flere utflukter i løpet av dagen. Målet er da å tilpasse disse turene.

Velg morgen og kveld når det er mulig.

Hvis en utflukt er uunngåelig på dagtid, velg en rute som er så skyggefull som mulig.

Du kan bære hunden din i noen øyeblikk til et gressområde hvis den er liten, bruke en barnevogn til noen såkalte skjøre dyr, eller til og med få den til å bruke beskyttelsessko hvis situasjonen krever det.

En kjølevest kan også gi litt komfort.

Til slutt, begrens utfluktene dine til det aller minste: en kort spasertur for naturlige behov er bedre enn en lang økt med lek eller løping når det er 30 til 40 °C.

Heteslag, en risiko som aldri bør undervurderes

Hunder er mye mindre effektive til å avlede varme enn oss. De kjøler seg hovedsakelig ned ved å pese, et system som raskt blir ineffektivt i varmt vær. Overdreven pesing, sikling, uvanlig tretthet, problemer med å gå eller unormal oppførsel bør umiddelbart varsle deg. I slike tilfeller, stopp turen, flytt hunden til et kjølig sted, tilby den vann og kontakt en veterinær umiddelbart hvis tilstanden ikke bedrer seg.

Noen hunder er enda mer følsomme

Ikke alle hunder reagerer likt på varme. Eldre hunder, overvektige hunder eller de som lider av visse sykdommer er mer sårbare. Brachycephalic raser, som kjennes igjen på sine svært korte snuter og flate ansikter, krever også spesiell oppmerksomhet. Franske og engelske bulldogger, mopser, shih tzuer, boksere, cavalier king charles spaniels og dogue de bordeaux kan oppleve pustevansker så snart temperaturen overstiger 15 til 20 °C. For disse rasene bør turene planlegges enda nøyere.

Kort sagt: om sommeren vil det å velge de kjøligeste timene, unngå varmt terreng og fremfor alt respektere hundens rytme gjøre at den kan nyte utfluktene sine fullt ut, selv når temperaturen stiger.