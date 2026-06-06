Blond, brunette, rødhåret ... hva er de vanligste hårfargene i verden?

Hva om håret vårt fortalte historien om verdens mangfold? Fra kullsvart til ildrødt er noen hårfarger mye vanligere enn andre.

Svart og brunt, de store vinnerne

Ikke overraskende er mørke hårfarger de klart mest utbredte på verdensbasis. Ifølge allment aksepterte estimater utgjør svart (eller veldig mørkebrunt) hår omtrent 75 til 85 % av verdens befolkning, noe som gjør det til den klart vanligste hårfargen. Den finnes hovedsakelig i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Sør- og Øst-Europa. Deretter kommer kastanje, eller lysere brun, den nest vanligste fargen, med omtrent 11 % av befolkningen som har denne hårfargen. Den er spesielt utbredt i Europa og i land med store befolkninger av europeisk avstamning.

Blondt hår er sjeldnere enn det ser ut til.

I motsetning til hva mange tror, er naturlig blondt hår ganske sjeldent: det rammer bare 2 til 3 % av verdens befolkning. Det er hovedsakelig konsentrert i Nord-Europa, hvor noen lokale befolkninger har mye høyere forekomster. Inntrykket av at vi ser mer av det er fordi blondt også er den mest populære kunstige hårfargen: nesten tre av fire kaukasiske kvinner prøver det minst én gang i livet. Dette forvrenger vår oppfatning av det sanne antallet naturlig blonde hårtyper i alvorlig grad.

Rødt hår, den sjeldneste fargen

Prisen for sjeldenhet går til rødt hår, som bare rammer omtrent 1 til 2 % av verdens befolkning. Denne fargen er knyttet til en variant av et gen, MC1R, som arves på en recessiv måte: for å ha rødt hår må man arve den muterte versjonen av genet fra begge foreldrene. Dette er grunnen til at rødt hår er konsentrert i visse regioner, spesielt De britiske øyer – Skottland og Irland har de høyeste andelene i verden.

Et spørsmål om melanin og gener

Men hvor kommer dette mangfoldet fra? Alt handler om melanin, pigmentet som også farger hud og øyne. To typer eksisterer side om side: eumelanin, som er ansvarlig for brune og svarte nyanser, og feomelanin, som gir røde og gylne skjær. Forholdet mellom dem bestemmer hver persons hårfarge. Fenomenet er i høy grad genetisk. Den største studien som ble utført om emnet, og som involverte nesten 343 000 deltakere fra UK Biobank , identifiserte de fleste genene som er involvert i hårfarge, noe som bekrefter hvor arvelig denne egenskapen er.

Fra den ultradominerende svarte fargen til den diskrete rødfargen, følger verdenskartet over hårfarger implisitt kartet over menneskelige populasjoner og deres migrasjoner. En fascinerende mosaikk som minner oss om at bak hvert hårhode ligger en lang genetisk historie – og et uforanderlig element av tilfeldigheter.