En hårfarge som var elsket på 2000-tallet gjør et sterkt comeback i sommer.

Hårtrender er sykliske, og sommeren 2026 er intet unntak. Denne sesongen er fargeeksperter enige: varme, lysende striper, symbolske for tidlig på 2000-tallet, gjør et stort comeback. Farvel til de isete blonde og askefargede nyansene som regjerte så lenge; hei til karamell-, honning- og gyldne nyanser, som gir håret varme og dybde. En solrik farge, perfekt egnet for de varmere månedene.

Den fantastiske tilbakekomsten av varme og lysende refleksjoner

I årevis har mange prøvd å unngå varme toner, som ble ansett som «for messingaktige». Denne trenden er tydelig i ferd med å snu for sommeren 2026. Ifølge bransjefolk er varme blondiner, i nyanser av karamell, honning eller kremete blondiner, i ferd med å bli en av sommerens nøkkelfarger. Disse nyansene, som minner om den naturlige gløden i solkysset hår, smigrer alle hudtoner og gir umiddelbar lysstyrke. En klar tilbakekomst til varme, etter sesonger dominert av kalde toner.

@nellyynelsson Pinterest-tavle kom til liv 🪄 #karamellhonningblond #jessicaalbareference #jessicaalbahair #honningbrunette #varmbrunette

«Pengestykket», en signatur fra 2000-tallet

Utover selve fargen er det også en ikonisk teknikk fra 2000-tallet som gjør et sterkt comeback: ansiktsinnrammingsstriper, nå kalt «pengepenger». Disse lysere stripene, konsentrert rundt ansiktet, lysner umiddelbart opp hudtonen og gir struktur til frisyren. Fargeleggere legger merke til en tydelig tilbakevending til kontrast og dimensjon, etter år med veldig naturlig, blandet farge. Denne tilnærmingen, både nostalgisk og moderne, muliggjør en gjenoppliving av en kraftig skjønnhetssignatur fra den tiden.

Hvorfor denne trenden er tiltalende igjen

Flere faktorer forklarer denne gjenoppblomstringen i popularitet. For det første strekker den vedvarende innflytelsen fra «Y2K»-estetikken, som er så utbredt innen mote og sminke, seg naturlig til håret. For det andre ønsket om varme og lysstyrke, noe som er spesielt verdsatt om sommeren. Til slutt tilbyr disse varme nyansene en praktisk fordel: de krever ofte mindre vedlikehold enn kalde blondiner, som krever regelmessige pigmenteringsbehandlinger. Et ideelt kompromiss mellom stil og enkel pleie.

Med tilbakekomsten av varme striper og hårfargen «pengepenger» gjenoppliver sommeren 2026 en elsket hårfarge fra for tjue år siden. En lys og tilgjengelig trend som nok en gang beviser at moten fra 2000-tallet fortsetter å inspirere.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
